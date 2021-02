La storia della Ternana aveva fatto il giro d'Europa: l'unica squadra professionistica del continente a non aver ancora perso una partita. Un record non indifferente per una squadra che milita in Serie C. Eppure la compagine allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Cristiano Lucarelli, era riuscita ad avere la meglio su club del calibro di Bayern Monaco e Manchester City. Nel pomeriggio odierno però, la doccia fredda arriva sul terreno di gioco del Catanzaro. In Calabria gli umbri non riescono a resistere agli attacchi dei giallorossi che vincono per 2-1.

I gol di Curiale e Carlini stendono una Ternana che che resta comunque a +12 sul secondo posto attualmente occupato dall’Avellino. La squadra di Calabro si porta a casa un successo che non consente alla capolista di continuare il suo sogno: conquistare la B senza perdere neanche una partita. L'importante per ora è raggiungere la serie cadetta (obiettivo alla portata). Nel frattempo però il Bayern Monaco è riuscito anche a superare gli umbri per gol fatti: 67 dei bavaresi (che oggi hanno vinto 5-1 con il Colonia) contro i 64 della squadra di Lucarelli.

Il gol di Curiale per l'iniziale vantaggio del Catanzaro, il pareggio momentaneo di Boben per la Ternana e poi il definitivo 2-1 ad opera di Carlini. In questo modo gli umbri hanno perso il proprio record europeo che comunque vede la squadra di Lucarelli come l'unica squadra in Europa ad aver perso solo 1 partita. In frantumi il record d'imbattibilità, la Ternana può dirsi comunque soddisfatta di essere la squadra con meno ko nei maggiori campionati professionistici europei. Gli umbri sono secondi per gol segnati davanti al Psg terzo con 61 marcature totali seguito dall‘Inter con 57 ma con una gara in meno visto l'impegno da giocate domani contro il Genoa. La stagione della Ternana, nonostante il ko di Catanzaro resta sempre un capolavoro da ricordare per sempre.