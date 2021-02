Il gol di Cesar Falletti vale molto più del pareggio raccolto dalla Ternana sul campo del Palermo. Anzi al ‘Barbera' la squadra di Cristiano Lucarelli ha perfino sfiorato la vittoria (palo colpito su punizione in pieno recupero) conservando il primato in classifica (53) con 11 punti di vantaggio sul Bari (secondo, 42) e Avellino (terzo, 38). Una stagione straordinaria per gli umbri che stanno dominando il Girone C del campionato di Serie C grazie a una striscia di risultati positivi lunga 21 partite (5 pareggi, 16 successi). Non c'è altra formazione nei campionati professionistici che sia riuscita a tenere lo stesso trend e, cosa più importante, sia ancora imbattuta.

I numeri, prima di tutto. Non servono spiegare ogni cosa ma forniscono le esatte proporzioni del cammino dei rossoverdi: sono 51 le reti segnate (più dell'Inter che in A ne ha realizzate 49 o dello stesso Milan capolista, fermo a 41); appena 14 quelle subite (meglio anche di Juventus – 18 – e Napoli – 19 – quelle che nel massimo campionato ne hanno incassate di meno).

Particolare curioso. Che giochi in casa oppure in trasferta, la Ternana mantiene un rendimento costante: 8 vittorie e 3 pareggi al ‘Liberati' nonostante l'assenza del pubblico abbia, di fatto, annullato il fattore campo; 8 vittorie e 2 pareggi lontano dalle mura amiche 24/5 e 27/9 il raffronto dei gol fatti/subiti.

Qual è la situazione negli altri quattro maggiori campionati del ‘vecchio continente'. In vetta alla Premier League c'è il Manchester City con 47 punti e 2 sconfitte (ma con una partita in meno ancora da giocare). Sono 45 i punti del Bayern Monaco (2 sconfitte) al comando della Bundesliga. In Ligue 1 c'è il Lille in testa alla graduatoria: ha sì lo stesso numero di punti (51 in 23 partite) ma ha perso 2 match. Nella Liga solo l'Atletico Madrid è riuscita a conservare la migliore imbattibilità (1 gara persa, 50 punti su 19 match disputati). ‘Piccole' soddisfazioni per una squadra che lotta per tornare in Serie B.