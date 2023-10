La teoria del complotto dei tifosi dell’Arsenal sui ‘favori’ dell’arbitro Oliver al Manchester City I tifosi dell’Arsenal hanno sviluppato una teoria del complotto sui ‘favori’ dell’arbitro Michael Oliver al Manchester City dopo l’ultima giornata di Premier League.

A cura di Vito Lamorte

La gara tra Arsenal e Manchester City ha lasciato una scia di veleni e discussioni che faranno parte del dibattito calcistico inglese per i prossimi giorni, nonostante ci sarà la nazionale di Southgate impegnata nelle qualificazioni per gli Europei 2024.

A vincere è stata la squadra di Mikel Arteta grazie al gol di Martinelli nei minuti finali e la tensione era talmente alle stelle che dopo il triplice fischio Walker e Haaland sono stati protagonisti di una rissa con un membro dello staff tecnico dell'Arsenal.

Dopo qualche attimo di criticità, la situazione è rientrata ma questo fa capire quanto le due squadre tenessero al match e alla sua importanza nella lotta per la Premier League.

Si è parlato molto dell'arbitraggio di Michael Oliver, che è finito nell'occhio della critica per non aver espulso Mateo Kovacic, autore di due entrate durissime su Odegaard e Rice nella prima frazione: un provvedimento che avrebbe sicuramente inciso sul corso della partita ma il croato è rimasto in campo fino a quando Guardiola non lo ha richiamato in panchina per far posto a Nunes.

I tifosi dell'Arsenal nel corso della partita e dopo il fischio finale hanno parlato molto della direzione arbitrale di Oliver e si è diffusa una teoria sul motivo per cui il centrocampista croato ex Inter e Real Madrid non è stato espulso.

Secondo i supporter dei Gunners, Oliver ha recentemente diretto una partita della UAE Pro League tra Al Ain e Sharjah e sarebbe finito a libro paga di un'altra lega, che ha stretti legami con la proprietà del Manchester City.

Sheikh Mansour, vicepresidente e vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, è proprietario dei Citizens e così i tifosi dell'Arsenal fanno riferimento ad un evidente "conflitto di interessi" riguardo all'arbitro Oliver che dirige le partita dei campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica.

Inoltre, i fan dei Gunners non hanno mai dimenticato la doppia ammonizione a Martinelli nella stessa azione a febbraio del 2022 e questo non fa che aumentare la loro antipatia nei confronti di Michael Oliver.