La surreale espulsione di Ghandri annullata dal VAR: resta senza maglia, l’aveva regalata a un tifoso

Nader Ghandri ha 30 anni e gioca nell'Akhmat Grozny in Russia. Il centrocampista con doppio passaporto francese e tunisino è stato protagonista di un episodio a dir poco esilarante durante la partita di Coppa Nazionale giocata contro lo Zenit e persa col punteggio di 2-1. Ghandri, come si evince da un video diventato subito virale, era stato espulso dall'arbitro a seguito di un fallo. La sua squadra era rimasta in dieci e il giocatore dalla disperazione, dopo un breve colloquio con l'arbitro, ha poi subito guadagnato la strada degli spogliatoi portandosi verso il tunnel.

In quell'istante però dagli spalti qualcuno gli chiede la maglietta e Ghandri, ormai espulso, decide di lanciarla al fortunato tifoso che la conserva con cura felice di aver ottenuto il prezioso oggetto. Ma è qui che accade un episodio a dir poco imprevedibile. Ormai all'interno degli spogliatoi Ghandri viene richiamato dai collaboratori del suo allenatore per rientrare in campo poiché il VAR aveva cancellato l'iniziale decisione dell'arbitro annullando di fatto il rosso. A quel punto però Ghandi era rimasto senza maglia e in campo accade di tutto.

Ghandri, i membri della panchina, dello staff tecnico e sanitario, lanciano lo sguardo verso gli spalti sperando di incrociare lo sguardo del tifoso che poco prima aveva ricevuto in regalo la maglia del giocatore. E proprio Ghandri a individuarlo chiedendogli di ridargliela poiché non sarebbe potuto scendere in campo senza. Il siparietto è tutto da ridere e nonostante la partita sia stata persa 2-1 il finale è a dir poco bello.

Ghandri è consapevole di aver dato un dispiacere al tifoso e così a fine partita chiede che qualcuno lo posso chiamare per farlo avvicinare al parcheggio dello stadio. Qui il giocatore decide di consegnargli in regalo lo stesso la sua maglietta dando seguito a quella gentilezza fatta in campo. Il tutto è stato immortalato da un video che di fatto evidenzia il bel gesto di Ghandri ma anche ciò che era accaduto prima in campo, a dir poco imbarazzante ma allo stesso tempo divertente.