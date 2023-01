La stravagante richiesta di Bielsa all’Everton: disposto ad allenare solo la squadra U21 Marcelo Bielsa non sarà l’allenatore dell’Everton dopo l’esonero di Lampard per via della sua stravagante richieste al club inglese. Ha chiesto alla società di voler allenare solo dell’U21 per un motivo ben preciso relativo ai suoi metodi di lavoro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il soprannome "Loco" sempre essergli stato cucito addosso. È il caso di dirlo quando si parla di Marcelo Bielsa, allenatore 67enne argentino che nella passata stagione è stato protagonista in Premier League sulla panchina del Leeds. Attualmente senza squadra, Bielsa è stato in queste ore vicinissimo a sedere sulla panchina dell'Everton. I Toffees infatti sono senza allenatore dopo l'esonero di Franck Lampard lasciando la squadra ancora priva del suo nuovo condottiero nel pieno del campionato e con l'Arsenal capolista da affrontare il prossimo 4 febbraio da ultima in classifica insieme al Southampton.

I contatti con Bielsa si sono così intensificati nelle ultime ore quando l'allenatore, che in passato avrebbe anche dovuto allenare in Italia la Lazio prima che i biancocelesti poi optassero per Simone Inzaghi, ha raggiunto Liverpool per parlare con la società. Un incontro proficuo che sembrava potesse finalmente garantire all'Everton il suo nuovo allenatore e invece Bielsa ha spiazzato tutti accettando l'offerta, ma con riserva. L'argentino ha rilanciato alla società una proposta particolare, quasi stravagante, che il club inglese ha dovuto per forza rifiutare. È l'ennesimo colpo "Loco" del tecnico che si è visto chiudere le porta in faccia: avrebbe voluto allenare solo l'U21.

Bielsa mentre saluta Lampard lo scorso anno prima di Leeds–Everton.

Come riportato dal The Times e da altri quotidiani e tabloid sportivi inglesi, l'allenatore argentino è stato molto chiaro durante i colloqui intercorsi con la società inglese. Il calcio di Bielsa è molto particolare e ha bisogno di tempo, cura e lavoro per facilitare il compito ai giocatori di assimilarlo a quello. Vista l'attuale situazione di classifica dell'Everton e il poco tempo a disposizione, Bielsa non se la sarebbe sentita di sedersi subito sulla panchina dei Toffees, ma solo a partire dall'estate prossima, optando per una soluzione diversa.

L'idea del "Loco" era infatti quella di lavorare dietro le quinte fino alla fine della stagione, allenando la squadra U21 e i giocatori più giovani mentre il club si adattava ai suoi metodi. Una situazione assurda che avrebbe lasciato all'Everton la necessità di cercare comunque un allenatore ad interim per centrare l'impresa salvezza e salvare la permanenza in Premier League anche per la prossima stagione.

Non era dunque una situazione che il club era disposto ad accettare e per questo Bielsa è stato liquidato gentilmente con un semplice "no, grazie". Il 67enne argentino aveva sottolineato di avere bisogno di diverse settimane per assicurarsi che la squadra dei Toffees potesse adattarsi ai suoi metodi durante: prendere subito il comando sarebbe stato difficile. Bielsa voleva anche coinvolgere otto membri dello staff dietro le quinte e lavorare con la squadra U21 fino alla fine della stagione. Insomma, un colpo "Loco" che in casa Everton non ha trovato molti consensi. Il club inglese sembra andare spedito verso l'ingaggio di Sean Dyche.