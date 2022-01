La strategia del PSG per convincere Mbappé a rinnovare non funziona: “Il tempo è contro di loro” C’è grande curiosità sul futuro di Kylian Mbappé ma più passano i giorni e più il suo rinnovo con il PSG sembra allontanarsi. Il Real Madrid osserva.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande curiosità nel conoscere il futuro di Kylian Mbappè. L'attaccante francese non ha ancora rinnovato con il Paris Saint-Germain e sembra sempre più indirizzato sulla strada per Madrid. Il futuro della stella di Bondy per alcuni è al Real, che ha provato a prenderlo già la scorso estate, ma secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien il club avrebbe cambiato strategia per convincere il giocatore: non più un rinnovo fino al 2026 ma di soli due anni. Mbappé, in scadenza a giugno 2022, avrebbe chiesto qualche settimana a suo attuale club per decidere ma sia Nasser Al-Khelaifi che Leonardo proveranno in tutti i modi a convincerlo. Sin qui in questa stagione, Mbappé ha dato un apporto significativo al PSG con i suoi 19 gol e 16 assist in 28 presenze tra tutte le competizioni, ma oltre ad essere determinante ora l'attaccante campione del mondo è uno dei calciatori che dominerà nel prossimo futuro.

Sulla situazione di Mbappé ha fatto il punto Arsène Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e grande conoscitore del calcio francese, a Canal + France: "Il tempo gioca contro il PSG. Quando provi a rinnovare con un giocatore, secondo la mia esperienza, più tempo ci vuole e più diventa difficile. Aspetto da un anno e mezzo che il PSG riesca a rinnovare con Mbappé. Lui è il giocatore più indispensabile nel modo di giocare del PSG. Ma manca poco tempo e oggi il calciatore è libero di andare dove vuole".

L'ex tecnico dell'Arsenal ha anche analizzato la situazione vissuta quest'estate con l'attaccante: "Il PSG era in una situazione in cui aveva un'offerta dal Real Madrid. Quando si rifiutano 180 milioni di euro, anche per il PSG, si tratta comunque di una cifra enorme. Quando hanno rifiutato quei soldi si saranno detti: ‘Dobbiamo fare una grande stagione, abbiamo Messi e non possiamo permetterci di perdere Mbappé, così riusciremo a convincerlo a restare'".