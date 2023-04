La strana stagione di Kante al Chelsea: cinque partite consecutive con quattro allenatori diversi Kante è stato protagonista di una bizzarra stagione: nelle sue cinque partite giocate con il Chelsea è stato allenato da quattro persone diverse.

A cura di Ada Cotugno

Un brutto infortunio alla coscia ha condizionato la stagione di N'Golo Kante, costretto a restare ai box per quasi 200 giorni prima di riprendere il suo posto nel centrocampo del Chelsea. Ma a rendere bizzarro questo campionato è un altro dato: il francese ha disputato le ultime cinque partite consecutive con quattro allenatori diversi.

Un situazione da Guinnes dei primati e probabilmente mai vista prima a questi livelli. Le recenti turbolenze della squadra inglese hanno costretto la proprietà a cambiare quattro allenatori diversi dall'inizio di questa stagione, senza mai riuscire a trovare la stabilità necessaria per lottare per le prime quattro posizioni della classifica.

Sebbene tutti i giocatori del Chelsea siano stati allenati da persone diverse dall'inizio di questo campionato, il caso di Kante è unico nel suo genere dato che si è ritrovato ad avere a che fare con quattro allenatori differenti nelle uniche cinque partite giocate in questa stagione. Una media terrificante ma che rende bene l'idea di ciò che sta accadendo negli ultimi mesi dalle parti di Stamford Bridge.

All'inizio della stagione il francese è sceso in campo sotto la guida di Tuchel, con cui ha disputato soltanto due partite prima del terribile infortunio. Nel frattempo il Chelsea ha esonerato il tedesco per ingaggiare Potter, durato poco più di sei mesi: Kante ha recuperato giusto in tempo per giocare appena una partita con l'ex allenatore del Brighton, esonerato subito dopo all'inizio del mese di aprile.

Al suo posto il club ha affidato la squadra al suo vice, Bruno Saltor, che ha messo in campo Kante per l'unica partita della sua breve era. Come se non fosse abbastanza, la dirigenza ha ingaggiato Frank Lampard come traghettatore fino alla fine della stagione: l'ex giocatore ha schierato Kante nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, facendogli completare il suo particolare poker.

La situazione per il giocatore francese rientrerà presto nella normalità dato che, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, Lampard sarà esonerato solo alla fine del campionato per far spazio all'allenatore che aprirà il nuovo corso.