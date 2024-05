video suggerito

La storia controversa di Tyreek Hill, il giocatore con 10 figli da quattro donne diverse Tyreek Hill è un giocatore Nfl dei Miami Dolphins, che a 30 anni pare avere già 10 figli da quattro donne diverse, voleva divorziare con l’attuale moglie dopo pochi mesi di matrimonio e ha avuto diverse cause per violenze domestiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Quella di Tyreek Hill è senza dubbio una vita fuori dagli schemi. Almeno sei bambini con quattro donne diverse, più un altro in arrivo con una modella dalla quale voleva divorziare dopo pochi mesi di matrimonio. Un numero di figli stimato in 10, ricostruzione non smentita dal diretto interessato. Ma soprattutto tante controversie legali, con episodi di violenza domestica, che però finora non ne hanno minato troppo la carriera da giocatore professionista di football americano.

Hill tra violenze domestiche e cause legali

I problemi per Hill iniziano già durante gli anni del college. Dopo aver frequentato per un paio di anni un community college, nel 2014 si trasferisce a Oklahoma State, college di Division-1, con la speranza di poter poi essere selezionato per il draft Nfl. Giocherà però una sola stagione a Oklahoma, perché verrà denunciato per aver violentato Crystal Espinal, la donna con cui aveva una relazione e che era incinta di 8 settimane. Hill viene denunciato con l'accusa di aver strangolato e preso a pugni nello stomaco la donna, e per questo verrà espulso dal college dopo aver passato una notte in galera, dichiarandosi colpevole dei reati e ricevendo una condanna di tre anni, sospesa dopo aver frequentato un corso di gestione della rabbia e aver pagato una multa. Hill poi giocherà nel 2015 ad Alabama, prima di rendersi eleggibile per il draft nel 2016.

Visti i suoi trascorsi, nessuno si aspetta che venga scelto al draft. Ma i Kansas Chiefs lo selezionano ugualmente, attirandosi molte critiche dei tifosi. Nel 2018 si fidanza ufficialmente con Espinal, ma questo non metterà fine ai problemi nella loro reazione. Nel 2019, infatti, verrà indagato per aver picchiato il figlio di tre anni che rimedierà un braccio rotto.

Dalle indagini usciranno registrazioni in cui Espinail dice al giocatore che "Il bambino ha paura di lui" con Hill che le risponde "Anche tu dovresti averla". Per questi fatti, il bambino provvisoriamente dalla custodia di entrambi i genitori e Hill sospeso dall'Nfl, ma non ci saranno poi condanne legali.

Nel 2023, invece, verrà indagato per aver tirato uno schiaffo a un impiegato mentre erano al mare in Florida, con il quale raggiungerà un accordo al di fuori del processo, mentre nel febbraio di quest'anno la modella e influencer Sophie Hall ha fatto causa a Hill per averle rotto la gamba spingendola violentemente mentre stavano giocando, in maniera teoricamente scherzosa, a mimare giocate di football.

Quanti bambini ha Tyreek Hill

Hill ha sicuramente almeno sei bambini da quattro donne differenti, tre dei quali avuti da Crystal Espinal, e nell'ultimo anno ha avuto anche due cause di paternità. Ma in un podcast di poche settimane fa, uno dei conduttori gli ha detto di aver 10 figli. A quest'affermazione, Hill ha reagito scuotendo la testa, senza confermare, ma senza neanche smentire l'affermazione. E la moglie Keeta Vaccaro, dalla quale negli scorsi mesi sembrava avesse chiesto il divorzio, ha recentemente annunciato di star aspettando incinta.