I tifosi dell’Arsenal trovano il numero di Ederson prima della partita: gli inviano strani messaggi Il numero del portiere del Manchester City è stato diffuso senza il suo permesso e i tifosi dell’Arsenal ne hanno approfittato per lanciargli qualche appello prima della partita decisiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La partita fra Tottenham e Manchester City ha smosso l'Inghilterra intera e soprattutto i tifosi dell'Arsenal che speravano in un piccolo aiuto da parte dei rivali cittadini per poter restare al primo posto della Premier League. Alla fine la squadra di Guardiola ha vinto rovinando tutti i piani, ma i tifosi dei Gunners si erano portati avanti mettendosi in contatto direttamente con Ederson.

Come rivelato da lui stesso attraverso una storia caricata su Instagram, il numero del portiere del City è stato diffuso senza il suo permesso ed è diventato di dominio pubblico tra i tifosi della squadra londinese che non hanno perso l'occasione per mandargli qualche messaggio in vista della grande partita. Il brasiliano sui social ha mostrato la schermata di Whatsapp con decine di messaggi da parte di numeri sconosciuti, con messaggi al limite dell'assurdo.

Ovviamente il pensiero di tutti era quello di far perdere la sua squadra, così da favorire l'Arsenal e permettergli di restare al primo posto in classifica a una sola giornata dalla fine del campionato. Appelli disperati, dichiarazioni di tifo, qualche piccolo consiglio e anche diversi messaggi cancellati dagli stessi utenti, tutti concentrati sullo smartphone di Ederson che per qualche ora è stato travolto dalle notifiche dei messaggi.

Cosa hanno scritto i tifosi dell'Arsenal a Ederson

Ovviamente il contenuto dei messaggi toccava i temi più svariati, anche se il portiere brasiliano non ha condiviso tutto nel dettaglio e sui social ne ha mostrati solo alcuni, gli ultimi ricevuti. "Il mio numero è stato diffuso e ho ricevuto alcuni messaggi divertenti" ha scritto accanto alla foto pubblicata ieri nelle storie Instagram.

Tra i più particolari c'è quello del tifoso dell'Arsenal che gli chiede quanto serva per passare una bella serata (riferito alla possibile sconfitta del City), ma ci sono anche due tifosi dell'Arsenal che gli augurano buona fortuna consigliandogli di cambiare presto numero di telefono per evitare scocciature. Alla fine la partita per lui non è andata benissimo: Ederson ha lasciato il campo nel secondo tempo in seguito a un infortunio e il suo sostituto Ortega si è preso la scena con una parata importantissima su Son.