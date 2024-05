video suggerito

La strana amichevole dell’Eintracht con doppietta di Kevin Trapp: un portiere schierato in attacco In un amichevole di fine stagione, il portiere dell’Eintracht Frankfurt ha giocato nel secondo tempo come numero 10, segnando due gol contro una delle società fondatrici del calcio tedesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il portiere che diventa fantasista per un giorno e indossa la maglia numero 10. È quello che è successo in una partita amichevole di fine stagione, dove l'Eintracht Francoforte, squadra che ha chiuso la Bundesliga al 6° posto e spera di poter giocare in Champions League la prossima stagione, dove Kevin Trapp è iuscito dai pali e si è trasformato in attaccante.

Trapp e il suo ruolo "insolito"

In Germania la stagione è già terminata, e l'Eintracht ha deciso di giocare un'amichevole contro una delle società fondatrici della federazione di calcio tedesca, il VFL Germania 1894, che da diversi decenni milita però nelle serie minori del calcio tedesco. Contro una squadra amatoriale, non c'è stata ovviamente partita, e l'Eintracht che all'intervallo era già avanti per 8-0. Partita giocata ovviamente all'insegna dell'amicizia, dove il portiere Trapp, già nel riscaldamento, aveva lasciato intuire qualcosa.

All'inizio della ripresa, il tecnico Dino Toppmoller ha deciso di mandare in campo il suo portiere Kevin Trapp, ma invece della maglia numero 1, ha indossato la maglia numero 10, entrando in campo come giocatore di movimento.

Leggi anche Sargeant devastato a Miami dopo l'incidente: la strana richiesta al muretto della Williams

Sono bastati meno di cinque minuti all'improvvisato fantasista per ritrovarsi completamente solo dentro l'area di rigore, dove ha stoppato il pallone e concluso a rete per il 9-0 della sua squadra, seppur con una tecnica che lascia intravedere come non sia proprio abituato a giocare in quella posizione.

L'Eintracht ha subito commentato sui propri social come "Il nostro nuovo attaccante ha trovato l'angolo basso con una conclusione efficace". I commenti hanno ovviamente ironizzato sulla situazione, tra chi si è chiesto cosa si facesse il portiere in quella posizione, e chi ha invece ironizzato sulle sue qualità da attaccante, paragonandolo a Cristiano Ronaldo e Messi.

La squadra di amatori è riuscita comunque a segnare una rete, dopo la quale, all'82° Trapp è riuscito a mettere a segno una doppietta, con il suo compagno di squadra che ha facilmente smarcato un avversario e Trapp che a due passi dalla porta ha potuto segnare il suo secondo gol da attaccante, dopo 250 partite giocate per l'Eintracht in mezzo ai pali.