Un tifoso strappa il biglietto del ritorno e la sua squadra fa una rimonta epica: da 0-4 a 5-1 Lo Sheffield vola in finale playoff rimontando lo 0-4 subito dal Peterborough in casa nella gara d’andata. Un’impresa epica per la squadra inglese nel match di ritorno che un giovane tifoso però si è perso: aveva strappato il biglietto della partita in preda a un raptus per via della sonora sconfitta.

A cura di Fabrizio Rinelli

In un giovedì sera ricco di emozioni per via dei continui capovolgimenti di fronte nelle semifinali di Europa e Conference League, in Inghilterra si giocava un match sulla carta già chiuso all'andata e che invece al ritorno ha riservato palpitazioni continue. Già, perché a Hillsborough è andata in scena una serata storica. Lo Sheffield aveva perso la semifinale d'andata dei play-off di League One per 4-0 contro il Peterborough ma a partire dal minuto 9 è successo di tutto. Lo Sheffield rifila 3 gol agli avversari nei primi 90 minuti e in pieno recupero c'è stato l'assedio finale degli ospiti per cercare il gol che quantomeno avrebbe dato i supplementari.

Il gol effettivamente arriva al minuto 98 completando una beffa clamorosa che poteva essere rovinata solo dal gol nel primo tempo supplementare da parte del Peterborough rimontato subito al minuto 112 dagli ospiti che vanno così ai rigori portandosi a casa la qualificazione alla fine playoff. È stato infatti Jack Hunt a segnare il rigore vincente completando una rimonta clamorosa che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti allo stadio. Solo uno però dei sostenitori dello Sheffield si è evidentemente pentito di ciò che aveva fatto all'andata: al termine della partita aveva strappato il biglietto della sfida di ritorno in preda a un raptus.

Il tutto era stato anche filmato con un video che aveva fatto migliaia di visualizzazioni. Josh Jackson infatti, al triplice fischio della sfida d'andata persa 4-0 dal suo Sheffield non ci ha visto più dalla rabbia. È corso davanti al suo smartphone stringendo in mano il biglietto valido per la gara di ritorno. Il giovane tifoso lo mostra alla telecamera e poi lo strappa in mille pezzi tra lo stupore generale anche di chi, in casa sua, lo stava guardando mentre compiva qual gesto.

"Non ci hai creduto abbastanza" gli ha scritto qualcuno sui social subito dopo la rimonta storica di ieri sera. Ma non è stato l'unico. Il suo account è stato inondato di commenti di questo genere e critiche da parte degli stessi tifosi dello Sheffield che gli hanno consigliato di essere sempre tifoso e fedele alla squadra anche a fronte di una sconfitta così sonora che poteva completamente sbarrare la strada allo Sheffield per la partita di ritorno.

Il gol su rigore dello Sheffield ha dato dunque il via all'invasione pacifica dei tifosi che invece a differenza di Josh si erano recati allo stadio assistendo a una delle più belle, entusiasmanti ed emozionanti rimonte mai viste nella storia del club. Chi lo sa se ora il giovane tifoso comprerà altri due biglietti per assistere alla finale playoff di andata e ritorno…