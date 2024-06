video suggerito

La simulazione assurda di Leao con la Repubblica Ceca, Adani sbotta in tv: "Ma cosa fai, vai a fare gol!" L'esterno d'attacco del Portogallo e del Milan protagonista dell'episodio durante la partita degli Europei. L'arbitro italiano Guida non ci casca, lo ammonisce e mima un gesto eloquente. La reazione in diretta dell'opinionista è dura.

"Ma cosa fai! Vai a fare gol!". La simulazione del milanista Rafa Leao provoca la reazione di Daniele ‘Lele' Adani. L'ex calciatore è al fianco del telecronista Rai, Stefano Bizzotto, ed esplode in diretta tv durante la partita degli Europei tra Portogallo e Repubblica Ceca. Perché?

Leao ammonito per la simulazione, l'arbitro italiano Guida non ci casca

La sequenza video dell'azione spiega bene perché ha avuto quel moto di stizzita in diretta: l'attaccante lusitano è partito di slancio, ha più gamba (come si dice in gergo) rispetto all'avversario che lo fronteggia ma è nettamente in svantaggio. Si tratta di Soucek, che nulla può se non restare immobile ed evitare qualsiasi di contatto che, in un frangente del genere può essere fatale: stende la coscia, cerca di prendere la palla che lo ha superato ma non ci riesce. Leao ha dinanzi a sé un'autostrada e abbastanza campo per fiondarsi sulla palla così da tentare l'inserimento in area di rigore dalla stessa zona in cui tante volte, in Serie A, s'è reso pericoloso. Ma sceglie la soluzione sbagliata.

È in quel momento che l'esterno rossonero cerca di ingannare il direttore di gara: si lancia in maniera palese in avanti e, mentre cade, cerca con il piede destro la gamba del calciatore che è vicino a lui. Non c'è alcun fallo e l'arbitro italiano, Guida, non ci casca. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo, non ha dubbi nel sanzionare quell'atteggiamento nonostante le proteste dei portoghesi. Leao si alza, scuote la testa e sorride amaramente: non fa alcuna cenno di protesta, è consapevole di aver cercato con molto mestiere e altrettanta furbizia di guadagnare un calcio di punizione, addirittura un rigore perché, forse, pensava già di essere in area.

Il commento di Adani in diretta: "Non deve fare così!"

"Ma non deve fare così!". Adani alza leggermente il tono della voce per sottolineare quella che ha visto e davvero non gli è piaciuta. Una decisione che per lui è inspiegabile, incomprensibile alla luce delle qualità che ha Leao. "Ma come è possibile – dice ancora -. Leao va quattro volte più veloce di Soucek!". Il cartellino giallo crea un piccolo equivoco: inizialmente sembra rivolto al calciatore della Repubblica Ceca ma poco dopo si vede che in realtà è rivolto al milanista. "Lo sai già che lui non ce la fa – esclama Adani -. Hai campo, corri il doppio… ma vai a fare gol! Lì devi andare a fare gol!". La conclusione è amara, la naturale chiosa per il dissenso manifestato in telecronaca: "Invece cosa ha fatto Leao? Ha cercato di subire il fallo…".