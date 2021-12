“La serenità nella Juve è totale”: l’inchiesta sulle plusvalenze non preoccupa Allegri Alla vigilia della gara di campionato contro il Genoa l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche dell’inchiesta Prisma sulle presunte plusvalenze fittizie che ha travolto la società bianconera nell’ultima settimana asserendo che in tutto l’ambiente la serenità è totale e la dirigenza a riguardo sta trasmettendo grande tranquillità.

A cura di Michele Mazzeo

L‘inchiesta Prisma sulle presunte plusvalenze fittizie che ha travolto la Juventus nell'ultima settimana non starebbe incidendo sulla serenità della squadra che domenica tornerà in campo allo Stadium per affrontare il Genoa di Shevchenko. A rivelare come lo spogliatoio bianconero stia affrontando questo periodo turbolento per la società, alla vigilia dell'importante match di campionato contro il Grifone, ci ha pensato l'allenatore Massimiliano Allegri che sulla questione è stato chiaro: "All'interno dell'ambiente la serenità è totale. Noi dobbiamo pensare solo al calcio anche perché la società ci sta trasmettendo grande tranquillità" sono state infatti le parole del tecnico toscano che poi però ha tagliato corto rimandando sulla questione ai comunicati del club ("Non ho niente da commentare, la società è già uscita coi comunicati e ha professionisti che lavorano sulla vicenda" ha aggiunto difatti chiudendo l'argomento).

Secondo Massimiliano Allegri l'unica cosa importante per la squadra in questo momento è pensare al campo e ha piazzare un filotto di vittorie che gli consenta di colmare il gap dalle squadre che la precedono in classifica: "L'unica cosa da fare è mettere insieme un filotto di vittorie. Prima di tutto bisogna tornare alla vittoria, visto che in casa ne abbiamo già perse tre. Shevchenko è un allenatore che mi piace molto, è bravo, ha avuto una bella esperienza con l'Ucraina. Il Genoa per noi è sempre complicato, è una partita importante, da vincere, dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile" ha infatti proseguito l'allenatore bianconero.

Nel corso della conferenza stampa Allegri ha poi dato anche qualche indicazione su quella che sarà la formazione che scenderà in campo allo Stadium contro il Genoa nel match della 15a giornata di Serie A: confermati titolari sia Luca Pellegrini che Dejan Kulusevski, reduci da una buona gara a Salerno nel turno infrasettimanale. Nessun turno di riposo per Manuel Locatelli che guiderà ancora una volta la mediana bianconera, mentre per quanto riguarda il ruolo di centravanti solo poche ore prima dell'incontro verrà risolto il ballottaggio tra Alvaro Morata e Moise Kean.