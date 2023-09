La sconfitta è umiliante, lo stadio si trasforma in un inferno di fuoco e fumo: gara sospesa L’Ajax subisce tre gol in casa dal Feyenoord in meno di 40 minuti e i tifosi dei Lancieri inscenano una protesta che porterà alla sospensione del match: fuoco e fumo in tribuna, fumogeni in campo. L’arbitro obbligato a fermare il match per 20 minuti.

A cura di Alessio Pediglieri

I tifosi dell'Ajax hanno perso la pazienza poco prima della conclusione del primo tempo, nel match di campionato giocato alla Johan Cruijff Arena contro il Feyenoord che ha umiliato i Lancieri con un perentorio 3-0 in meno di 40 minuti. Un'umiliazione enorme, eccessiva, che ha scatenato la protesta ultrà concretizzatasi una fitta cortina di fumogeni apparsi in curva che hanno riempito lo stadio di fumo. Costringendo anche alla sospensione del match, poi ripreso con un lunghissimo recupero, con il lancio dei bengala in campo.

Una protesta nata dalla frustrazione per una gara che doveva dimostrare a tutti di saper reagire ad una delle partenze stagionali tra le peggiori di sempre: solo 5 punti dopo 4 giornate, vetta della classifica distante già 10 punti e zona rossa della retrocessione ad un passo. Invece, dopo nemmeno 45 minuti di gioco, il Feyenoord ha passeggiato sui resti della squadra di Steijn, umiliata da un Gimemez scatenato che all'9′ e al 18′ ha rifilato una doppietta da KO poi consolidata con il tris al 37′ firmato da Igor Paixao.

Un risultato eccessivo soprattutto legato alla storica rivalità tra i due club: l'Ajax dopo 4 stagioni consecutive in cui ha dominato in Olanda l'anno scorso ha lasciato il trono proprio al Feyenoord che quest'anno è ripartito alla grande. Così, di fronte ad un primo tempo disarmante, la curva dei tifosi dei Lancieri hanno così deciso di manifestare il proprio disappunto.

Così si è consumata la feroce polemica in curva quando a pochi istanti prima della fine del primo tempo, sono stati accesi decine di fumogeni rossi che hanno riempito stadio e campo di una cortina di fumo impressionante, con alcuni bengala finiti sul terreno di gioco. Un lancio che ha costretto prima l'arbitro a Gozubuyuk ad interrompere il gioco, poi a sospendere la partita: impossibile continuare in quelle condizioni.

Così, il match è rimasto sospeso per circa venti minuti, in attesa che si ristabilisse l'ordine in tribuna e si ripristinassero le condizioni di sicurezza dei giocatori in campo di 10 minuti prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo.