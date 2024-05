video suggerito

La scommessa più sfortunata di sempre: ritira 6 mila euro, poi Hojlund segna il gol che vale 1 milione Pazzesca giocata sull’ultima giornata di Premier League con uno scommettitore che ha pronosticato 3 risultati esatti, tra cui il 2-0 dello United sul Brighton. Ma al 75′, sull’1-0 decide di incassare il parziale. Poi all’88’ Hojlund segna il raddoppio che valeva 1 milione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'ultima giornata di Premier League ha regalato vibrazioni forti a tutti gli appassionati di calcio con il testa a testa finale per il titolo tra Manchester City e Arsenal. Alla fine l'hanno spuntata gli uomini di Pep Guardiola con i Gunners di Arteta che hanno sfiorato il sogno, finendo al secondo posto. Ma è stata una giornata dalle forti emozioni anche per uno scommettitore in particolare che ha puntato su tre risultati, incassando una bella cifra, di circa 6 mila euro. Peccato che la vincita poteva essere ben più alta se non avesse avuto fretta, di quasi 1 milione.

Il popolo dell'Arsenal si lecca le ferite per la grandissima occasione mancata: nulla è valsa la vittoria casalinga sull'Everton per 2-1 con il Manchester City che contemporaneamente faceva suo il match contro il West Ham mantenendo la prima posizione solitaria in classifica e festeggiando il titolo 2024. Uno smacco atroce per i londinesi che sono alla ricerca dell'affermazione in campionato che sfugge oramai da 20 anni a questa parte.

Ma se i Gunners è stato l'inizio della fine, non diverso è stato il destino di uno scommettitore inglese che è riuscito con una sola giocata a trovare una combinazione che pagasse oltre 3.700 volte la posta iniziale, il tutto inserendo il proprio pronostico sul risultato esatto di tre partite: Brighton – Manchester United, Liverpool – Wolves e Sheffield United – Spurs. Una intuizione vincente perché alla fine i tabellini gli hanno dato ragione, ma la troppa fretta gli ha giocato un tiro pessimo.

La giocata da 1 milione diventa di soli 6 mila euro

La scommessa era vincente: tre risultati esatti su altrettante gare dell'ultima giornata di Premier. Le partite erano Brighton – Manchester United, Liverpool – Wolves e Sheffield United – Spurs con la puntata sui successi dello United, del Liverpool e degli Spurs con lo score esatto. Puntando la cifra di quasi 300 euro, a 3.717 volte la giocata, avrebbe incassato circa 1 milione di euro, una somma straordinaria da cambiare la vita.

Ma tutto ciò non si è realizzato perché la troppa fretta ha giocato il classico tiro mancino. A 15 minuti dalla fine, lo scommettitore ha infatti deciso di prendersi quanto di buono stava avvenendo sui tre campi, ovvero due risultati esatti su tre, grazie al successo del Liverpool (3-0) e degli Spurs (0-2), rinunciando all'esito del Manchester United, che in quel momento vinceva solo 1-0 davanti al pronostico di 2-0.

Così si è presentato in cassa mostrando la giocata e incassando una vincita cospicua di fronte alla puntata iniziale, per un totale di quasi 6 mila euro. Ma qualche minuto più tardi l'atroce beffa del destino: all'88° Rasmus Hojlund sigla il gol del raddoppio dello United che è lo stesso risultato esatto iniziale inserito in schedina. E che avrebbe fruttato la mega vincita milionaria da cambiare la vita, sfumata per un soffio e che ha trasformato i 6 mila euro in un disarmante e amarissimo premio di consolazione.