La scommessa esagerata di Aguero su City-Real finisce malissimo: "Se perdono mi taglio i testicoli" Sergio Aguero ha perso una scommessa pesantissima su City-Real Madrid di Champions League. Aveva pubblicato tutto sui suoi profili social.

A cura di Marco Beltrami

Il Manchester City nell'andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid ha potuto contare anche sul tifo di Sergio Aguero. L'ex centravanti argentino che ha segnato la bellezza di 260 gol con i Citizens aveva totale fiducia nella formazione di Guardiola e ha piazzato una scommessa a dir poco importante. Alla fine però è rimasto all'asciutto, perdendo una somma notevole, ovvero 10mila dollari.

La scommessa di Sergio Aguero su Manchester City-Real Madrid

Alla vigilia del confronto tra le due big europee, Aguero aveva pubblicato sui social uno screen della puntata effettuata su City-Real Madrid: il Kun aveva giocato 10mila dollari, ovvero più di 9600 euro sul fatto che nella partita sarebbero state segnate due reti nel primo tempo. E invece per sua sfortuna il parziale d'apertura si è chiuso 1-0, in virtù della rete segnata da Haaland. Quindi niente da fare per l'argentino che potrà rifarsi con un'altra giocata al ritorno per provare a recuperare.

La promessa di Aguero sui playoff di Champions

Ma non è finita qui per Aguero che ha vissuto una serata da incubo, proprio come la squadra di Guardiola che due volte in vantaggio, nel finale ha incassato le due reti che hanno sancito il colpaccio della formazione di Ancelotti. Intervenuto in un podcast l'ex attaccante della nazionale argentina non ha usato troppi giri di parole per mostrare la convinzione nei campioni d'Inghilterra con buona pace del loro momento di crisi.

"Se battono il City mi taglio i testicoli" ha dichiarato in occasione del Som I Serem FCB Podcast lasciando perplesso l'altro ex collega Daniel Sturridge: "Sono un po' scettico e non mi sembra una buona idea. Comunque complimenti a te Sergio, puoi dire quello che vuoi". Chissà cosa ha provato Aguero al momento del gol vittoria di Bellingham, che ha rappresentato una vera e propria mazzata per la compagine inglese che sognava una notte magica in Champions anche per svoltare la propria stagione.