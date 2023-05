La scena non vista sulla panchina del Milan: Pioli si arrabbia con Kjaer e lo punisce Stefano Pioli è duramente contestato dai tifosi del Milan dopo l’eliminazione nella semifinale di Champions League da parte dei cugini dell’Inter: gli viene imputato anche quanto accaduto con Simon Kjaer in panchina.

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì sera Stefano Pioli è finito in tendenza su Twitter, ma non per come sperava alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. Il Milan non è riuscito a rimontare i due gol incassati la scorsa settimana e si è nuovamente inchinato ai cugini: il gol di Lautaro Martinez ha chiuso il cerchio di una superiorità chiara dei nerazzurri nell'arco delle due sfide.

Stefano Pioli è contestato dai tifosi del Milan ad appena un anno dallo Scudetto del Milan

Ad appena un anno dallo Scudetto vinto – che ha interrotto un digiuno di 11 anni per il Milan – Pioli è stato massacrato sui social dai suoi stessi tifosi, che gli imputano le massime responsabilità non solo per l'eliminazione da parte dell'Inter ma anche per un campionato in cui la qualificazione alla prossima Champions è a rischio. L'uomo che si è tatuato sul braccio lo Scudetto numero 19 del Milan viene invitato adesso a farsi da parte senza tanti complimenti dalla gran parte della tifoseria, che mette nel calderone delle accuse al tecnico anche quanto accaduto in un momento particolare della partita di ieri: la sostituzione di Thiaw con Kalulu e non con Kjaer.

Malick Thiaw a terra aiutato da Maignan: uscirà di lì a poco

Un cambio che secondo i tifosi sarebbe frutto di uno scatto umorale di Pioli, tale da fargli cambiare idea in un secondo su chi doveva entrare in campo, laddove in un'occasione così importante si sarebbe dovuto pensare soltanto all'uomo migliore che la situazione richiedeva. Era da poco passato il quarto d'ora del secondo tempo e Thiaw si è accasciato a terra, probabilmente in preda a crampi alla coscia destra. A quel punto il tecnico parmigiano ha detto a Kjaer di cambiarsi rapidamente per subentrare, ma l'esperto danese ci ha messo troppo tempo ed allora Pioli si è rivolto a Kalulu dicendo che sarebbe toccato a lui.

Simon Kjaer si gira e capisce che Pioli ha cambiato idea: non entrerà più lui

Le immagini mostrano gli ampi gesti rivolti dal vice di Pioli Giacomo Murelli a Kjaer affinché si sbrighi e poi il volto del danese quando capisce che il tecnico ha perso la pazienza e non lo farà più entrare. Quello che non si vede lo racconta l'inviato di Sky a bordo campo: Kjaer si risiede per punizione e Kalulu si piazza sulla linea laterale aspettando che Thiaw possa uscire alla prima occasione utile, cosa che avverrà di lì a poco.