Sentimenti contrastanti, emozione, dispiacere e un pizzico di amarezza. Ma il trasferimento di Alisson Becker al Liverpool nel 2018 per 73 milioni di euro, non fu preso benissimo, inizialmente, dal portiere brasiliano. L'estremo difensore, ad oggi con i Reds ha vinto tantissimo sia in Inghilterra che in Europa. Un campionato inglese, una Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa del mondo per club. Con la nazionale brasiliana è stato campione sudamericano nel 2019. È considerato tra i portieri più forti al mondo e ha iniziato la sua carriera in Brasile, nell'Internacional, con cui ha vinto per cinque volte il campionato. Tutte le premesse per fare bene quando nel 2016 viene ufficializzato il suo passaggio alla Roma.

Due stagioni, la prima all'ombra di Szczesny senza raccogliere neanche una presenza in campionato, la seconda da protagonista con tanto di approdo alle semifinali di Champions League battendo il Barcellona in rimonta al ritorno in quella notte folle dell'Olimpico. Un gioia enorme per Alisson che a Roma stava benissimo e che in giallorosso ha avuto la svolta della sua carriera calcistica. Tempo fa, in un'intervista, ricordò con grande dolore il suo addio alla Roma. "Ho pianto a lungo, insieme a mia moglie" dichiarò lo stesso Alisson che ricorda i bellissimi momenti vissuti nella Capitale insieme alla sua famiglia. "Con la testa ho deciso di andare al Liverpool, ma il mio cuore era ugualmente pieno di lacrime". Roma è stata la città in cui è nata sua figlia, in cui Alisson ha vissuto momenti indelebili, come le lunghe passeggiate di notte in centro, a Fontana di Trevi: "Una bellezza commovente".

Il passaggio di Alisson Becker al Liverpool nel 2018 ha cambiato completamente la vita dell'estremo difensore brasiliano che proprio alla Roma era riuscito a trovare la sua dimensione con la sua famiglia. La nascita della figlia, gli amici e le passeggiate meravigliose in città, sono rimaste sempre impresse nella mente del portiere. "A Roma ho passato due anni speciali, lì è nata mia figlia, ho molti amici anche fuori dal calcio – disse nel corso di un'intervista – Tante volte sono andato a spasso di notte per la città: Fontana di Trevi, al buio, è di una bellezza commovente. Ma il mio posto preferito resta il Colosseo: lì davanti respiri la storia".

Alisson ha vestito la maglia della Roma dalla stagione 2016/2017 a quella 2017/2018. Nella sua prima annata, il brasiliano era il secondo di Szczesny prima che il polacco passasse alla Juventus. E infatti raccolse solo 15 presenze (0 in Serie A) prima della consacrazione nell'annata successiva in cui fu il portiere titolare dei giallorossi con ben 49 presenze in una sola stagione. Il passaggio al Liverpool fu la giusta riconoscenza per un portiere che ha dimostrato, dopo una sola annata, di essere uno dei più forti al mondo.