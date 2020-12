Un difensore e un attaccante. Magari a costo zero. È l'obiettivo di mercato della Roma che per gennaio tenterà il tutto per tutto per strappare Hysaj e Milik al Napoli. Non sarà facile perché trattare con il club partenopeo, anche se entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto e hanno rifiutato il rinnovo, comporta mettere sul piatto indennizzi importanti. Soprattutto per il polacco che gli azzurri valutano 18 milioni di euro e, al massimo, potrebbero fare concessioni sulla formula di pagamento e sui bonus ma non sulla somma che intendo riscuotere adesso. Anche col rischio di veder sfumare l'intero importo a fine campionato, quando l'ex Ajax toglierà il disturbo e sarà libero di accasarsi dove più gli aggrada. Anzi, nella prossima sessione di gennaio può già mettere nero su bianco e organizzare la parte logistica per la nuova sistemazione. Il resto sarà solo questione di tempo.

Quanto costa Hysaj in scadenza di contratto

La Roma proverà a giocare d'anticipo sulla concorrenza: blindarli adesso per averli anche a giugno, due innesti importanti per dare respiro alla rosa. L'albanese ha anche una sorta di corsia preferenziale: il suo procuratore – Giuffredi – è lo stesso di Veretout. Anche nel suo caso non è stato possibile (almeno finora) arrivare a un accordo per il rinnovo. Servirà un sacrificio per assicurarsi subito il terzino destro che allo stato dei fatti ha un valore di mercato – secondo Transfermarkt – di 15 milioni di euro. Impossibile per il Napoli incassare quella somma a sei mesi dalla chiusura del rapporto.

L'ingaggio che chiede Milik per firmare l'intesa

Quanto a Milik, è stato vicino alla Roma anche nella scorsa estate poi l'operazione saltò anche per nodi irrisolti tra il calciatore e il Napoli (questione multe, ultimi stipendi da pagare). Sembrava tutto fatto, aveva anche sostenuto le visite mediche poi la trattativa subì una brusca frenata stoppando ancora una volta la partenza di Dzeko (desiderato dall'Inter e dalla Juventus). Il polacco chiede un ingaggio importante (4.5/5 milioni netti a stagione) e sullo sfondo c'è sempre quella ‘vecchia signora' che lo aveva convinto, salvo incassare l'altolà di De Laurentiis.