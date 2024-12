video suggerito

La rivoluzione VAR passa dall’Inghilterra: in Carabao Cup gli arbitri annunciano le decisioni ai tifosi È arrivato il comunicato ufficiale: per le semifinali Arsenal-Newcastle e Tottenham-Liverpool, di Carabao Cup, “si sentirà allo stadio la decisione finale presa al VAR” da parte dell’arbitro. Una rivoluzione epocale, in un contesto ad altissima tensione: ci si gioca il primo trofeo stagionale inglese. Vietato sbagliare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima frontiera che verrà abbattuta ufficialmente nel calcio internazionale è quella dell'audio degli arbitri trasmesso ai tifosi presenti allo stadio durante una partita. Lo si farà dal prossimo 7 gennaio, data in cui inizieranno le semifinali di EFL Cup, nota ai più come Carabao Cup: è il palcoscenico scelto dalla Federcalcio inglese che ha an nunciato ufficialmente che subito dopo il controllo al monitor i direttori di gara annunceranno le loro decisioni al VAR al pubblico presente, aprendo l'audio agli altoparlanti dell'impianto. Una scelta che sta già facendo discutere Oltremanica dove la moviola tecnologica è vista da sempre con ostilità e che, proprio in Carabao Cup non è stata applicata.

La nota ufficiale: l'audio VAR allo stadio, "si sentirà la decisione finale"

Nella nota ufficiale della Federcalcio l'intento è più che chiaro: "Il VAR sarà operativo per le semifinali della Coppa di Lega di questa stagione, insieme al primo utilizzo degli annunci VAR negli stadi nel calcio inglese. Come parte del processo, gli arbitri annunceranno (tramite il sistema di diffusione sonora dello stadio) la decisione finale in seguito a una visita al monitor VAR a bordo campo, o alla conclusione di questioni di fatto come un fallo di mano accidentale da parte di un marcatore o giudizi sul fuorigioco. Ma solo la decisione finale sarà annunciata allo stadio."

L'ostilità storica della Premier League all'utilizzo del VAR

Una vera e propria rivoluzione per il calcio anglosassone da sempre refrattario allo sviluppo tecnologico, ritenuto oltremodo invasivo: dall'introduzione del VAR in Premier League nella stagione 2019-2020, la moviola e il VAR nello specifico ha subito diversi attacchi a tal punto che è stato discusso anche la fine del suo utilizzo, considerato semplicemente una concausa dei gravi errori commessi in campo durante le partite. Un'ostilità che si era certificata nell'assenza della moviola proprio nella Coppa di Lega, che ora suo malgrado diventa teatro di un cambiamento epocale.

L'audio VAR in Carabao Cup: è il primo trofeo stagionale, vietato sbagliare

A fare da match-test sarà Arsenal-Newcastle, prima semifinale di andata che si giocherà alle 21:00 di martedì 7 gennaio 2025 e che sancirà la nuova era in cui la tecnologia sarà ancora più presente: una sperimentazione sul campo con gare dal valore importante, con una pressione sulla terna arbitrale e gli addetti alla moviola che salirà in modo esponenziale. Arsenal-Newcastle sarà la prima, Tottenham Hotspur-Liverpool la seconda gara in cui – tra andata e ritorno – le squadre si giocheranno il primo trofeo dell'anno. Vietato sbagliare.

L'audio VAR utilizzato già durante i Mondiali femminili 2023

Il processo messo in atto fa parte di un protocollo che mira a migliorare la trasparenza a vantaggio degli ufficiali di gara e dei tifosi presenti alle partite. Prima della sperimentazione imminente nella Coppa di Lega, gli annunci negli stadi erano già stati utilizzati durante la Coppa del Mondo femminile del 2023 con buone vibrazioni da parte della FIFA.