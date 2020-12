La 14a giornata di Serie B è stata contrassegnata da un episodio che farà a lungo discutere. Nel corso della sfida tra Pisa e Chievo Verona, terminata 2-2, la squadra veneta ha segnalato, tramite un durissimo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, una spiacevole frase pronunciata da un calciatore del Pisa nei confronti di Obi, tesserato del Chievo. Durante il primo tempo, il giocatore in questione, Michele Marconi, centrocampista della squadra toscana avrebbe detto: "La rivolta degli schiavi" in riferimento all'ex esterno nigeriano dell'Inter.

Il Chievo, all'interno di una nota, ha voluto esprimere la sua massima solidarietà nei confronti di Obi giudicando come "infamante e squallida" la frase pronunciata dal calciatore del Pisa. Il club ha però voluto sottolineare come sia rimasto rammaricato dal fatto che non sia stato preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore nonostante la frase fosse stata ascoltata dai più in campo. Un episodio davvero molto grave, denunciato dallo stesso Chievo Verona che si dice sempre in prima linea nella lotta al razzismo dentro e fuori da qualsiasi campo di gioco.

La frase razzista di Marconi nei confronti di Obi denunciata dal Chievo

"La società esprime la massima solidarietà verso il suo giocatore, oggetto di una infamante e squallida frase, che nulla ha a che fare con i più elementari e basilari valori di sport, etica e rispetto". Inizia così il comunicato del Chievo Verona che ha denunciato un grave episodio di razzismo accaduto nel primo tempo di Pisa-Chievo.

"La rivolta degli schiavi", sarebbe la frase pronunciata da Michele Marconi del Pisa nei confronti di Obi, esterno ex Inter tesserato con il club veneto. Un episodio, raccontato dal Chievo, che è davvero molto grave e che ha rammaricato la stessa società scaligera soprattutto per i mancati provvedimenti presi dai vari direttori di gara in campo.