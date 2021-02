Antonio Conte ha il volto della vittoria dopo il derby Milan-Inter che ha sancito la superiorità cittadina della sua squadra e soprattutto la fuga al comando della classifica di Serie A. Un successo netto sia nelle proporzioni, visto lo 0-3 finale, sia nella prestazione, collettivamente di livello altissimo da parte dei nerazzurri. Un aspetto, quello del ruolo di tutto il gruppo nella vittoria, che Antonio Conte ha sottolineato con particolare enfasi nel post-partita.

In particolare quando si è parlato di Christian Eriksen, oggetto misterioso fino a qualche settimana fa, preziosa novità per il centrocampo dopo le prestazioni delle ultime partite. Un inserimento che ha richiesto più tempo del previsto, ma di cui Conte si prende i meriti spiegandone i retroscena.

"Parto sempre dal presupposto che il tempo è galantuomo. Quando mi chiedevano di Eriksen dicevo che ci sono giocatori che entrano subito in un contesto, come Barella, Bastoni, e altri che hanno bisogno di più tempo. Christian non sapeva la lingua, veniva da un altro campionato, non aveva giocato nell’ultimo periodo. Doveva entrare nell’idea di gioco".

Oggi Eriksen ha un ruolo ben definito nell'Inter.

"Abbiamo cambiato sistema per dargli spazio da trequartista ma questo ci comportava degli squilibri, ci penalizzava. Siamo passati ad una situazione in cui gli ho fatto fare qualche partita da play, ora fa la mezzala atipica perché aiuta Brozovic in fase di costruzione ma ha la possibilità di sganciarsi. Il ragazzo si è messo a disposizione anche in fase di non possesso, ha aumentato l’intensità e il numero di giri".