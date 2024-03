La risposta dei tifosi del Brighton al volgare striscione sulla Regina: è pura ironia su Totti Nel corso di Brighton-Roma, ritorno degli ottavi di Europa League è arrivata anche la replica dei tifosi inglesi al becero e scandaloso striscione apparso all’Olimpico nei confronti della Regina Elisabetta II. Oggetto della scritta un’icona assoluta del mondo romanista, Francesco Totti: ma l’effetto è stato di tutt’altro stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Brighton-Roma è stata ovviamente anche una partita nella partita: mentre gli uomini di De Zerbi e di De Rossi si sfidavano in campo per il passaggio ai quarti di Europa League – dove si è qualificata la Roma – sugli spalti dell'Amex Stadium è andato in scena il secondo tempo del confronto tra le due tifoserie. E allo spregevole striscione dell'andata, apparso sugli spalti dell'Olimpico, gli inglesi hanno risposto con un'altra scritta che ha preso di mira Francesco Totti. Ma senza volgarità, anzi regalando un momento di una ironica lezione di stile.

Si può sfottere la tifoseria avversaria senza eccedere in imbarazzanti e gratuiti insulti e frasi totalmente fuori luogo? Sì, si può. E a insegnarlo per una volta sono gli ultrà inglesi che dalle tribune dell'Amex hanno voluto rispondere a quelli giallorossi che all'Olimpico avevano srotolato una scritta indirizzata verso uno dei personaggi simbolo del mondo britannico: la Regina Elisabetta II. Così, pronta la replica ad una icona del mondo giallorosso, Francesco Totti. Ma il risultato è stato del tutto differente e decisamente migliore.

"La Regina fa i pom****" era la deprecabile scritta che un gruppo di tifosi giallorossi aveva deciso di esporre in occasione del match di andata di Europa League, proponendolo in mondovisione e mostrando la parte peggiore degli ultrà romanisti. Giustificate reazioni da parte di tutto il mondo anglosassone che hanno pubblicamente condannato lo striscione, becero e gratuito, con l'intento di toccare un simbolo dell'Inghilterra tutta, la regina Elisabetta II scomparsa nel 2022. Un evento che ha segnato la Gran Bretagna nel profondo per una scomparsa che ancora oggi è difficile dimenticare.

Eppure, nel momento della risposta, pur colpiti nell'affetto più profondo, i tifosi inglesi per una volta hanno dato una lezione agli italiani. Tutti si aspettavano la replica in vista del return match a Brighton, molti si attendevano qualcosa di incisivo e provocatorio e, probabilmente, altrettanto censurabile.

E invece, è arrivata la sorpresa: lo striscione è apparso ma di tutt'altro tenore. A essere oggetto dei tifosi inglesi è stato Francesco Totti che nel mondo giallorosso è venerato quasi come un dio e pertanto intoccabile. Ed è il "Pupone" l'oggetto dell'invettiva dei tifosi del Brighton: "Francesco Totti adora l'ananas sulla pizza". Un vero e proprio oltraggio alla cultura italiana, non solo romanista, che ha colpito nel segno. Senza offese né insulti, a insegnare che lo sfottò può esistere anche senza volgarità. Gioco, partita, incontro anche se sul campo a festeggiare è la Roma.