Striscione scandaloso nella curva della Roma sulla Regina Elisabetta: "Spregevoli" Durante il primo tempo di Roma-Brighton all'Olimpico è comparso uno striscione offensivo riferito alla Regina Elisabetta II, un duro colpo che ha fatto indignare tutti gli inglesi.

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta subita dal Brighton contro la Roma non è l'unica cosa che ha fatto arrabbiare i tifosi. L'andata degli ottavi di Europa League è stata a senso unico, con un 4-0 che ha già indirizzato fortemente la qualificazione verso i giallorossi. Ma c'è un dettaglio che ha fatto infuriare l'intera Inghilterra, non solo quella calcistica: si tratta lo striscione offensivo esposto in curva da alcuni sostenitori di casa e rivolto alla defunta Regina Elisabetta II.

Il drappo della discordia è comparso durante il primo tempo della partita e recitava una frase molto forte contro la monarca, scomparsa nel settembre 2022 all'età di 96 anni. Un attacco che gli inglesi non hanno preso per nulla bene: mentre i Seagulls sul campo non riuscivano a contenere la Roma, anche sugli spalti si consumava un altro incontro a distanza e il colpo più duro da digerire è stato proprio lo striscione scandaloso che recitava "La Regina faceva p*****i".

In Inghilterra, come era facile immaginare, è diventato un vero e proprio caso che si è preso il suo spazio anche oltre le pagine sportive. La reazione degli inglesi è stata dura e immediata, con i tabloid che hanno condannato immediatamente il gesto accusando gli ultras della Roma di aver commesso un gesto spregevole. "Uno striscione spregevole", come lo ha definito il DailyMail che è solo il primo di una lunga serie di giornali che hanno raccolto l'indignazione del popolo inglese.

Anche sui social il gesto è diventato virale. "Questa è la peggiore battuta in assoluto che abbia mai visto" ha commentato un tifoso, mentre c'è chi ha deciso di rispondere sferrando un attacco al club giallorosso, definito "il più piccolo di Roma". E nessuno ha perso tempo nel ricordare che durante la partita di Europa League gli inglesi sono stati presi di mira all'Olimpico con lancio di accendini e altri oggetti, a chiusura di una giornata definita "vergognosa" da tutti i media inglesi.