La rinascita di Pato, torna in campo dopo un anno fermo: “Rientro clamoroso, è fantastico” Dato per finito dopo l’ennesima operazione, Alexandre Pato è tornato a giocare dopo 329 giorni dalla sua ultima partita: “Ho pianto tanto, ma oggi è il giorno del sorriso”.

A cura di Paolo Fiorenza

Alexandre Pato è tornato in campo dopo quasi un anno di stop per il grave infortunio al ginocchio destro dell'agosto scorso. Il 33enne attaccante brasiliano ha giocato gli ultimi dieci minuti del match tra il suo San Paolo e il Bragantino, valido per la 14sima giornata del Brasileirão. Il suo ingresso non ha avuto effetto sul risultato del match, conclusosi col punteggio di 0-0, ma quanto mostrato in campo dall'ex milanista è stato incoraggiante: il ‘Papero' ha ancora qualcosa da spendere come calciatore.

Pato era sparito dai radar per mesi, dopo aver lasciato l'Orlando City nel novembre scorso: il club della Major League non gli aveva rinnovato il contratto e l'attaccante si era ritrovato disoccupato, dovendo ricostruirsi completamente come atleta dopo l'ennesima operazione. A maggio gli ha teso una mano il suo vecchio San Paolo, squadra in cui già aveva militato per due volte, che gli ha fatto firmare un contratto fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno.

In quel momento la fine del calvario di Pato era vicina, ma mancavano gli ultimi step: alcune settimane di lavoro in palestra e il ritorno in campo tanto sognato dal brasiliano, che non si era voluto arrendere a terminare la propria carriera in infermeria. Ritorno in campo che si è materializzato all'80' della partita col Bragantino, quando è subentrato al posto di David: erano passati 329 giorni dalla sua ultima apparizione sul terreno di gioco.

Al di là della comprensibile ruggine, Pato ha mostrato di essere ancora un calciatore. Comprensibile la sua gioia dopo il fischio finale: "Ero in ansia, non vedevo l'ora. Tanto tempo fermo, il recupero dall'infortunio, il rientro è clamoroso. Giocare ancora è una gioia. Voglio ringraziare i miei compagni e i fisioterapisti, è davvero fantastico. Ho pianto tanto, ma oggi è il giorno del sorriso".

"È un momento importante nella carriera di Alexandre – ha commentato dal canto suo il tecnico del San Paolo Dorival Junior – Spero che torni molto bene. È ancora troppo presto, ma ha tanta esperienza, un'esperienza al di sopra del normale e può dare un grande contributo al nostro gruppo che è molto giovane". Pato potrebbe tornare in campo già contro il Palmeiras nei quarti di finale della Copa do Brasil.