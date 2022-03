La riflessione sul futuro non risparmia Messi e Neymar: c’è un nuovo piano al PSG C’è aria di rivoluzione in casa PSG: la riflessione sul futuro non risparmia nemmeno Messi e Neymar e il nuovo piano potrebbe portare a sacrifici impensabili.

A cura di Vito Lamorte

Il mercato della scorsa estate per il Paris Saint-Germain puntava ad essere uno dei migliori della storia ma, con la la stagione ancora in corso e alcuni obiettivi già falliti, l'andamento dei calciatori acquistati non è stato quello previsto. Per questo motivo la prossima finestra estiva sarà molto diversa da parte del club parigino, sia per quanto riguarda gli arrivi che per gli investimenti. Nonostante al club della capitale francese vengono collegati nomi importanti come Dembélé o Pogba, ci potrebbe essere dei movimenti inattesi anche in uscita.

Il primo, e il più chiacchierato, è Kylian Mbappé: il francese sembra essere vicinissimo al Real Madrid, nonostante sul suo conto le voci del prolungamento o dell'addio riescono ad essere sempre discordanti a cadenza settimanale. Oltre al gioiello della nazionale campione del mondo in carica, secondo il quotidiano francese L'Équipe anche Lionel Messi e Neymar sono finiti al centro di diverse riflessioni da parte del club in vista del prossimo futuro. Nonostante sia una situazione improbabile, con il Mondiale in Qatar dietro l'angolo, sia l'argentino che il brasiliano potrebbero essere accompagnati alla porta in caso di offerte vantaggiose o chi richieste da parte dei diretti interessati.

L'elenco di chi sembra già pronto per andar via è stato stilato da tempo: Ángel Di María, Julian Draxler, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi e Colin Dagba, sono i nomi indicati proprio da L'Équipe come calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico e che ora i vertici del club vorrebbero provare a valorizzare un po' il lavoro che viene fatto nell'Academy. Per iniziare a scommettere di più sulle sue giovani promesse come Xavi Simons , Édouard Michut e El Chadaille Bitshiabu, tre delle perle dell'accademia parigina in cui ripongono grandi speranze; c'è bisogno di diverse uscite e di incorporazioni mirate.

Nonostante i dubbi restino, sembra che Mauricio Pochettino stia aspettando solo la fine della stagione per lasciare Parigi e al Parc des Princes in tanti vorrebbero Zinedine Zidane.

Al PSG potrebbero cambiare molte cose nei prossimi mesi ma l'ultima parole spetta sempre al Qatar, dove l'unico obiettivo che hanno al momento è tentare in tutti i modi di trattenere Kylian Mbappé. Né Leonardo né Nasser Al-Khelaïfi stesso hanno il posto assicurato in vista della prossima stagione ma queste sono carte che verranno scoperte nei prossimi mesi.