La replica indisponente di Cristiano Ronaldo al gestaccio contro l’Al-Shabab: “Avete capito male” CR7 è tornato sull’episodio che l’ha visto protagonista in negativo per un “atteggiamento immorale” nei confronti dei tifosi avversari. Il campione portoghese ha risposto con un pizzico d’irriverenza per quanti “hanno interpretato male” il suo atteggiamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pentito? Niente affatto. Ha commesso qualcosa di sbagliato? No. Cristiano Ronaldo non arretra di un millimetro rispetto a quell'esultanza volgare contro l'Al-Shabab che gli è costata un turno di squalifica, un'ammenda e la riprovazione per un "atteggiamento immorale" che in Arabia Saudita è censurato con decisione.

Alla vigilia della partita dei quarti di finale della Champions League asiatica con l'Al-Ain, il campione portoghese torna sulla questione nel corso della conferenza stampa. Annuncia la remuntada pronunciando "insciallah" (se dio vuole) e capta così la benevolenza della platea ma non può sottrarsi alla domanda che un po' lo infastidisce perché ritiene di non aver fatto qualcosa di sbagliato.

Anzi, ad ascoltarne le motivazioni si coglie quel pizzico di irriverenza per effetto della quale la colpa non è sua ma di chi ha voluto pensar male, poi certe cose in Europa le avrebbero lasciate passare mentre da quelle parti le usanze sono molto rigide. Del resto, aveva fatto qualcosa di simile quando era alla Juventus e festeggiò in maniera tanto scomposta quanto plateale anche nei confronti dei sostenitori dell'Atletico Madrid che lo sbeffeggiavano, memori dei derby infuocati ai tempi del Real.

"Sono un essere umano e nessuno è perfetto – ha spiegato CR7 -. Gli errori fanno parte della vita di tutti, non commetterne è meglio. Però alcune persone hanno interpretano male la situazione e le mie azioni non vengono sempre comprese nella maniera giusta. Ciò che ho fatto e per cui sono stato punito stato solo frutto di un grande malinteso".

Perché s'era comportato in quel modo? I sostenitori avversari gli avevano urlato "Messi, Messi" per pungolarlo e lui aveva reagito male (non è stata nemmeno la prima volta ad averlo fatto). Cosa aveva fatto? Prima aveva portato la mano verso l’orecchio come a dire: non vi sento. Poi, ha piegato le gambe e fatto movimenti con una mano all'altezza della zona plevica. Ma secondo la stella lusitana è stato fatto molto rumore per nulla. Da qualche altra parte quella mimica esagerata non avrebbe generato un'eco di quel tipo.

"Rispetto il Paese in cui vivo ma un certo tipo di comportamento è normale in Europa… La verità è che a volte l'adrenalina e la passione durante le partite possono fare brutti scherzi. Ma non faccio niente di sbagliato volontariamente".

Ultima riflessione dedicata alla partita con l'Al-Ain: l'Al-Nassr parte con l'obbligo di ribaltare il risultato dell'andata (1-0). "Sarà una partita molto importante e ne siamo perfettamente coscienti. I giocatori, i tifosi, ma anche il Paese in generale, ne conoscono l’importanza. Siamo preparati. Sarà una bella serata per i nostri tifosi… insciallah".