La reazione di Pioli alle voci su Conte nuovo allenatore del Milan: spiazza tutti con una frase

"Non sono infastidito, semmai annoiato". Stefano Pioli (nella foto) mette la sordina così alle voci insistenti su Antonio Conte quale prossimo allenatore del Milan. In fondo, c'è abituato. Sa che certe cose fanno parte del mestiere, pure se c'è Inter–Juventus che vale un pezzo di scudetto e il ‘diavolo' domani sera (ore 18) va in campo a Frosinone.

Del resto, è consapevole che se è ancora in panchina è grazie (anche) ai calciatori che, compulsati sull'argomento dalla società, lo hanno confermato e a un motivo essenziale: non c'era alternativa valida a cui si potesse ricorrere a stagione in corso, dopo l'eliminazione dalla Champions League. A cominciare proprio dall'ex ct della Nazionale, che ha sempre chiarito di voler tenere le mani libere ancora per un po', per ripartire da zero, con la possibilità di programmare tutto a modo suo e senza la necessità di mettere una toppa. A Pioli chiedono se il chiacchiericcio che lo riguarda lo infastidisca in qualche modo, la sua risposta spiazza tutti.

Non provo alcun fastidio, semmai queste voci un pochino mi annoiano… Quello che importa davvero adesso è che sia io e sia i miei giocatori pensiamo a una sola cosa: del nostro meglio da qui alla fine della stagione. Il futuro non mi preoccupa e tantomeno m'infastidisce. Vogliamo solo dimostrare, io e la squadra, quello che è il nostro valore.

Il pareggio con il Bologna è una ferita ancora aperta. Più ancora lo sono quei due calci di rigore sbagliati che sono pesanti come un macigno: Giroud e Theo Hernandez quelli che hanno fallito la mira dal dischetto. Cosa ha detto o cosa farà Pioli? Anche in questo caso la risposta che dà su chi li tirerà la prossima volta è molto netta.

Io l’ho deciso… domani lo comunicherò alla squadra.

Null'altro concede sull'argomento. Quel che aveva dire, lo ha detto a quattr'occhi, nel segreto dello spogliatoio. Per tutto il resto, invece, non lesina riflessioni pungenti quando gli sottopongono l'ennesimo tormentone sulle critiche.

La cosa che mi dà veramente fastidio è non aver vinto la partita sabato scorso – ha aggiunto -. Siamo consapevoli delle nostre qualità e anche del fatto che proprio in virtù di queste ci siano aspettative alte su di noi. Voi parlate tanto di tattica, io più di mentalità che di strategia. Vediamo alla fine quale sarà il tipo di lavoro che siamo riusciti a fare oppure no. Se vinciamo si dice che si gioca bene, se non si vince…