La reazione del figlio di Messi alle lacrime del padre: un dolore troppo grande per un bambino Durante la conferenza stampa con cui Leo Messi ha dato l’addio al Barcellona c’è stato un momento ancora più toccante del pianto irrefrenabile del campione argentino: è stato quando il suo figlio più grande, Thiago, presente in sala, non ce l’ha più fatta a sopportare il dolore nel veder piangere il padre. Il gesto del bambino ha colpito il cuore dei presenti.

A cura di Paolo Fiorenza

Entro poche ore Leo Messi sarà ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain: la rapidissima trattativa col club degli sceicchi qatarioti è ormai prossima alla conclusione, sulla base di un contratto biennale da 35 milioni netti a stagione. Un buon modo di consolarsi, a poche ore dal pianto disperato mostrato al mondo nella conferenza stampa di addio al Barcellona: un commiato drammatico – nel senso greco del termine – ovvero la rappresentazione in atto unico del dolore del campione per la separazione con la squadra della sua vita.

Forse il sei volte Pallone d'Oro argentino avrebbe potuto scrivere una pagina davvero immortale dello sport accettando di restare al Barcellona per uno stipendio di ‘appena' qualche milione, ma fare i conti in tasca degli altri è sempre operazione facile, soprattutto sui social. Ed infatti le lacrime di Messi hanno portato in tendenza Totti e Del Piero, elevati – loro sì – a simboli di giocatori che hanno rinunciato a soldi e facili vie di fuga per l'amore puro e disinteressato per i colori calcistici sposati fin da giovani.

La commozione del 34enne di Rosario è stata resa struggente dalla presenza nella sala del Camp Nou della sua famiglia al completo: l'adorata moglie Antonella ed i tre figli Thiago, Mateo e Ciro. Non è sfuggita ai cronisti presenti la reazione del più grande dei tre, Thiago, nell'assistere al crollo in lacrime del campione argentino. Non deve essere stato facile vedere – probabilmente per la prima volta – il proprio padre piangere senza freni. Un dolore che ha spezzato il cuore del bambino, che ad un certo punto non ce l'ha fatta più: Thiago Messi ha abbassato la testa e si è tappato le orecchie. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare tutto.