La Roma ha perso un match importante contro il Milan nel posticipo della 24a giornata di campionato. I giallorossi avevano la possibilità di scavalcare la Juventus e di mettere pressione proprio ai rossoneri in classifica, ma l'1-2 della squadra di Pioli all'Olimpico, ha negato questo obiettivo a Pellegrini e compagni. Il day after però è stato caratterizzato soprattutto dalle polemiche arbitrali che vedono l'arbitro Guida al centro delle critiche sollevate dal popolo romanista. Forti sono state infatti le proteste per quel rigore non concesso alla Roma per la trattenuta di Theo Hernandez su Mkhitaryan nel secondo tempo che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

"Era rigore, penso si veda" ha tuonato Cristante al termine della gara ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come ciò che ha dato maggiormente fastidio ai giallorossi, sia stato l'atteggiamento del direttore di gara: "Abbiamo provato a chiedere ma le spiegazioni avute sono state poche". A fargli eco anche lo stesso tecnico Fonseca che ha parlato di episodi controversi: "Ci sono cose che non mi sono piaciute". Nel frattempo su Twitter anche l'ex patron della Roma, James Pallotta, ha voluto sottolineare come i giallorossi siano stati penalizzati: "La storia si ripete".

Il finale di gara tra Roma e Milan è stato a dir poco infuocato per quell'intervento di Theo Hernandez su Mkhitaryan. L'armeno aveva toccato il pallone in area, davanti a lui proprio il francese che lo ha ostacolato mettendosi tra l'ex United e il pallone cadendo a terra e trascinandosi giù anche il romanista. Per Guida si tratta di fallo di MKhitaryan (poi ammonito per proteste) e calcio di punizione per il Milan. Il direttore di gara aveva visto un precedente intervento irregolare a parti invertite.

Da quel momento in poi sia durante, ma soprattutto dopo la partita, la Roma si è letteralmente infuriata per le decisioni di Guida. "Non ho capito perchè non vedesse (Guida ndr) le situazioni per la Roma – ha tuonato Fonseca al termine della partita – Non voglio trovare scuse, ma è strano". Il tecnico giallorosso si è poi focalizzato anche su un altro punto importante che riguarda l'arbitraggio: "Ho detto a Guida che non vede le situazioni dubbie al Var – ha sottolineato il portoghese che poi ha sollevato una considerazione – Non capisco perché contro le grandi squadre c’è sempre lo stesso arbitraggio".

Anche Cristante ha precisato come le decisioni arbitrali abbiano condizionato molto l'andamento della gara: "Sul contatto Theo Hernandez-Mkhitaryan non capisco perché l'arbitro non sia andato a vederlo – ha detto – C'è il Var e bisogna usarlo". E mentre Pallotta, ex presidente giallorosso su Twitter scrive: "La storia si ripete", confermando come stia ancora seguendo le vicende legate alla Roma, la ricostruzione di Sky Sport mette in luce anche il dialogo avuto da Fazio e dallo stesso Guida con il difensore argentino contrariato con la decisione di assegnare il penalty al Milan: "Ma dai Fazio che il rigore era netto. L'hai colpito".