Giornata pessima per la Roma di Fonseca che è tornata da Parma con una sconfitta pesante e ricca di polemiche. Uno stop che non ci voleva per i giallorossi in corsa per una piazza Champions League ma i ducali hanno sfruttato al meglio ogni opportunità ribaltando i pronostici della vigilia. Ma più che i gol subiti da Mihaila nel primo tempo e da Hernani nella ripresa, Fonseca ha dato in escandescenza a fine gara per torti arbitrali che hanno penalizzato la sua squadra.

Il clima torrido si è visto subito, al 90′ poco dopo il fischio finale dell'incontro, con Fonseca che si è presentato faccia a faccia al direttore arbitrale Piccinini per recriminare su alcuni episodi che hanno condizionato l'esito finale. Il primo riguarda il mancato rigore assegnato alla Roma, per un contatto in area tra Hernani e Pellegrini, il secondo sul rigore con cui il Parma è riuscito a raddoppiare. Due momenti che non sono piaciuti a Fonseca e che lo hanno portato a discutere in modo plateale col direttore di gara.

Fonseca punta il dito sull'episodio avvenuto solo dopo 4 minuti di gioco: Hernani entra in scivolata per cercare di anticipare Pellegrini, in area di rigore, che stava per calciare su un assist rasoterra di Spinazzola. Il giallorosso cade a terra per l'intervento che appare falloso, ma non solo Piccinini non fischierà il rigore, ma non interverrà nemmeno il VAR attraverso l'on field review per ricontrollare l'accaduto. Poi, qualche protesta – meno forte – per il penalty fischiato al 53′ per il Parma: il fallo di Ibanez su Pellé appare evidente con il brasiliano che colpisce la gamba dell'attaccante di casa e non il pallone.

"Quello di Ibanez non è fallo, non c'era il rigore da fischiare contro di noi". Tra le tante recriminazioni post gara Fonseca punta il dito sui penalty (dati e non) della partita. Il tecnico giallorosso sbaglia nell'episodio del tiro dagli 11 metri poi calciato da Hernani ma per il resto non sembra avere torto: "Non cerco alibi e non voglio dare giustificazioni perchè una squadra che vuole la Champions certi errori non li deve fare. Però quando giochiamo noi io non vedo mai il VAR in azione. Io non vedo eguale trattamento tra noi e altre squadre con cui si vanno a rivedere le azioni. con noi, quasi mai e alla fine 5, 6, 7 punti pesano in un campionato".

Io sono sempre stato in silenzio e non ho mai fato polemica e ho rispetto per il lavoro degli arbitri. Ma vedo rigori ridicoli e sempre per le stesse squadre e la Roma ha un trattamento diverso dalle altre grandi

Poi, ovviamente, altra polvere pirica sul fuoco con l'argomento caldissimo del rinvio ulteriore di Juventus-Napoli: "La società ha fatto ciò che ha ritenuto corretto fare in questa situazione, io evito ulteriori commenti. Se c'è un regolamento che vada rispettato".