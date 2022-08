La rabbia dei tifosi del West Ham: una birra allo stadio costa 9 euro, è la più cara della Premier Toccate tutto ai tifosi inglesi ma non la birra: allo stadio del West Ham poco meno di mezzo litro costa come in un locale di lusso. I più fortunati sono i sostenitori del Manchester United, una pinta di birra a Old Trafford costa meno della metà.

A cura di Paolo Fiorenza

Per i tifosi inglesi c'è solo una cosa più sacra dello stemma del loro club, la birra ghiacciata che deve scorrere nelle loro gole mentre assistono alla partita, che sia al pub o allo stadio. Un'abitudine ancora più rispettata di questi tempi alla luce delle temperature elevate, visto che anche la Premier League – come tutti i campionati europei – ha anticipato di parecchio il suo inizio per via della lunga sosta che interromperà il torneo durante i Mondiali in Qatar a novembre e dicembre.

Il West Ham ha iniziato male, perdendo in casa col Manchester City per 2-0, e domani cercherà di rifarsi andando a fare visite alla neopromossa Nottingham Forest. Ma intanto l'umore dei tifosi degli Hammers non è dei migliori anche per la questione dell'amata birra. Il club londinese vende infatti all'interno dello stadio la birra più cara della Premier League a 7,60 sterline, ovvero 9 euro al cambio. E si parla di una pinta, poco meno di mezzo litro. Anche la sua pinta più economica (7,30 sterline) è più costosa di qualsiasi altro posto nella massima serie inglese. Rispetto alla scorsa stagione, il prezzo è aumentato di 1,45 sterline (1,70 euro), pari al 25%.

David Moyes dà istruzioni ai giocatori del West Ham durante un break contro il Manchester City

Il West Ham vende anche le fette di torta più costose del campionato a 6 sterline (7,10 euro), con un aumento di una sterlina in questa stagione. C'è da dire che i prezzi del catering al London Stadium sono stabiliti da una società esterna e non dal club, ma questo non attenua la rabbia dei tifosi. Non molto meglio va ai sostenitori dell'Arsenal, che vende le seconde pinte più costose a 6,35 sterline (7,50 euro), mentre il Manchester United ha la birra più economica, al prezzo di appena 3 sterline (3,50 euro). Alle prese con la telenovela Ronaldo e con un avvio di campionato horror, con la sconfitta casalinga col Brighton, i tifosi dei Red Devils almeno si possono consolare scolandosi birra a più non posso a Old Trafford…