La protesta dei giocatori del PSG prima della partita contro il Brest: il campo è un disastro I giocatori del PSG sono rimasti sconvolti dalle condizioni del campo che li ospiterà questa sera in Champions League: il Brest gioca nello stadio del Guingamp e il terreno di gioco è completamente rovinato.

A cura di Ada Cotugno

Il derby francese tra PSG e Brest per gli spareggi della Champions League non è ancora cominciato ma si sono già accese grandi polemiche. La più grande riguarda il campo dove si giocherà la partita: si terrà nello stadio del Guingamp, squadra della seconda divisione francese che è in possesso dei requisiti UEFA per il suo impianto, ma le condizioni del prato sono davvero disastrose. Nella rifinitura della vigilia i parigini sono rimasti sconvolti dalla situazione e qualche giocatore teme di andare incontro a qualche infortunio proprio per la pessima tenuta del terreno di gioco. La prima parte dell'ultimo allenamento è stata aperta ai media e tutti hanno potuto costatare l'usura del prato che è irregolare in alcuni punti e presenta segni molto evidenti anche da chi si trova sugli spalti a qualche metro di distanza.

Brest-PSG si giocherà su un campo disastrato

Lo stadio del Brest non ha i requisiti necessari per ospitare le partite della Champions League e per questo la squadra francese ha disputato tutte le gare nell'impianto del Guingamp (squadra della seconda divisione) che si trova a oltre 100km di distanza. Durante il sopralluogo dei giocatori del PSG tutti hanno notato lo stato in cui versa il prato: in certe zone è completamente danneggiato e sicuramente non è all'altezza dell'incontro importante che dovrà ospitare questa sera. Il presidente del PSG ha osservato con attenzione il terreno di gioco, condividendo alcune preoccupazioni con i giocatori che temono di andare incontro a un rischio infortuni molto più elevato proprio per l'irregolarità del campo che non li favorisce.

I segni di usura sono davvero molto evidenti, ma non c'è nessuna soluzione alternativa proposta dal Brest che ha giocato tutte le sue partite europee in quello stadio. Ma come è possibile che si sia ridotto in quello stadio? Il Roudourou fino a qui ha ospitato 20 partite in tutta la stagione: le 13 casalinghe giocate dal Guingamp in questa stagione, le 4 del primo turno della Champions League e due partite del Guingamp femminile contro Lione e Le Havre. In più la città è stata colpita di recente da inondazioni e da forti piogge che hanno contribuito a rendere il campo un vero disastro, sicuramente non all'altezza di una notte europea così importante.