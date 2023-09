La prossima partita dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2024, quando gioca: data e orario L’Italia, dopo la partita contro la Macedonia del Nord, scenderà di nuovo in campo a distanza di pochi giorni sempre per le qualificazioni agli Europei 2024: tutte le informazioni sulla gara contro l’Ucraina.

L'Italia si gioca una buona fetta di qualificazione agli Europei del 2024 nei prossimi due impegni. La selezione azzurra di Luciano Spalletti, che ha preso il posto del dimissionario Roberto Mancini, ha come primo scoglio da superare la partita contro la Macedonia del Nord questa sera: si tratta della prima gara sotto la guida di Spalletti e c'è grande curiosità nel vedere all'opera la squadra con il nuovo CT, anche se i giorni per lavorare sono stati davvero pochi per l'ex allenatore del Napoli.

Subito dopo la gara dell'Arena nazionale Toše Proeski, già nota come Arena Filippo II, di Skopje la Nazionale dovrà rimettersi subito a lavoro perché il 12 settembre scenderà in campo a Milano contro l'Ucraina. La partita contro la nazionale allenata da Serhij Rebrov, che tutti ricorderanno come storico compagno d'attacco di Andriy Shevchenko alla Dinamo Kiev, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20.45.

Quando si gioca Italia-Ucraina, la data della prossima partita

La partita tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni a EURO 2024, si giocherà martedì 12 settembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La Nazionale torna a giocare nell'impianto situato nel quartiere di San Siro a distanza di un anno, quando una rete di Giacomo Raspadori decise la sfida di Nations League con l’Inghilterra.

Il calendario delle partite dell'Italia nel Girone C delle qualificazioni europee

Dopo gli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina, inizierà il girone di ritorno che vedrà gli Azzurri impegnati per quattro volte tra ottobre e novembre. Questo il calendario delle prossime partite della Nazionale di Spalletti.