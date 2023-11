La prossima partita dell’Italia agli Europei o per gli spareggi, quando gioca: date e calendario La partita contro l’Ucraina deciderà il futuro dell’Italia verso Euro 2024, con gli Azzurri possono evitare gli spareggi: i prossimi impegni della Nazionale di Spalletti.

A cura di Ada Cotugno

La prossima partita dell'Italia deciderà se l'Italia si qualificherà agli Europei senza dover passare dalla porta di servizio dei playoff. Gli Azzurri si giocheranno tutto nell'ultima sfida contro l'Ucraina, una sorta di spareggio anticipato per strappare il pass verso Euro 2024: i ragazzi di Luciano Spalletti hanno nelle loro mani la possibilità di blindare il secondo posto dietro l'Inghilterra. Il risultato dell'incontro definirà il calendario, perché in caso di qualificazione diretta la Nazionale scenderà in campo a giugno 2024 per l'inizio del torneo, mentre in caso di spareggi dovrà affrontare le partite decisive in programma a marzo.

Baserà evitare la sconfitta per proiettare già la testa in Germania e non passare attraverso i playoff, una lotteria che negli ultimi anni ha regalato amari dispiaceri alla Nazionale. Se dovessero arrivare un pareggio o una vittoria contro l'Ucraina allora l'Italia si accomoderà dalla parte delle qualificate e dovrà soltanto aspettare che il quadro si completi con tutte le 24 squadre prima di incrociare le dita in vista del sorteggio di Nyon che definirà i gironi.

Quando gioca l'Italia agli Europei 2024

In questo caso la sosta per le nazionali programmata a marzo (dal 18 al 26), riservata appunto alle squadre che dovranno partecipare agli spareggi, sarà una buona occasione per Spalletti per testare gli Azzurri con due amichevoli in attesa del suo primo grande torneo da commissario tecnico. La gara inaugurale degli Europei è attesa per il 14 giugno 2024, data di inizio della manifestazione che si concluderà esattamente un mese dopo all'Olympiastadion di Berlino. Per conoscere il calendario completo però l'Italia dovrà attendere i sorteggi di Euro 2024 che si terranno il prossimo 2 dicembre.

Playoff Europei 2024, quando si giocano gli spareggi: le date

Qualora dovesse arrivare una sconfitta contro l'Ucraina la Nazionale sarebbe costretta a cedere il secondo posto e passare attraverso i playoff che si terranno fra quattro mesi: le semifinali sono in programma il 21 marzo 2024 e le finali il 26, con i sorteggi per gli accoppiamenti che si terranno il prossimo 23 novembre. Gli spareggi coinvolgeranno 12 squadre che si sfideranno in gara secca e soltanto tre nazionali alla fine otterranno la qualificazione e si presenteranno al sorteggio di dicembre.