video suggerito

MotoGP 2025, il calendario del Motomondiale: date e circuiti dei 22 GP della nuova stagione Ufficializzato il calendario della MotoGP 2025: tutte le informazioni su date e circuiti di 22 GP della nuova stagione del Motomondiale che si apre il 28 febbraio e si chiude il 16 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La MotoGP ha svelato il calendario per la stagione 2025 che vedrà la griglia di team e piloti completamente rivoluzionata rispetto al passato. Il campionato fatto di 22 GP e con diverse novità (dal ritorno di Brno alla prima volta del Balaton Park) per la classe regina si aprirà in Thailandia il 28 febbraio e si chiuderà a Valencia il 16 novembre.

Come negli anni passati le tappe sono raggruppate geograficamente per agevolare gli spostamenti di merci e persone da un Paese all'altro. Il debutto stagionale avverrà a Buriram con il Gran Premio della Thailandia che per la prima volta nella storia sarà la gara d'apertura del Motomondiale. Due settimane più tardi ci si sposterà poi Oltreaceano per la doppietta formata dal GP d'Argentina e dal GP delle Americhe per poi a metà aprile andare a Losail per il GP del Qatar.

A quel punto si passerà in Europa per le tappe sugli storici circuiti di Jerez, Le Mans, Silverstone, Aragon, Mugello (nel weekend del 22 giugno), Assen, Sachsenring e Brno (che torna ad ospitare il Motomondiale dopo 4 anni di assenza dal calendario) prima della sosta estiva e, al rientro dalle vacanze, ancora nel Vecchio Continente facendo tappa a Spielberg, Balaton (al debutto), Barcellona e Misano (in programma nel fine settimana del 14 settembre).

Archiviata la tappa romagnola quindi il Motomondiale volerà in Oriente per i round in Giappone, Indonesia, Australia, e Malesia che precedono il ritorno in Europa per le i due GP conclusivi della stagione: quello di Portimao dal 7 al 9 novembre e l'ultimo che come di con di consueto andrà in scena a Valencia.

Il calendario della MotoGP 2025

GP Thailandia (Buriram) – 28 febbraio/2 marzo GP Argentina (Termas de Rio Hondo) – 14/16 marzo GP Americhe (Austin-Texas) – 28/30 marzo GP Qatar (Losail) – 11/13 aprile GP Spagna (Jerez) – 25/27 aprile GP Francia (Le Mans) – 9/11 maggio GP Gran Bretagna (Silverstone) – 23/25 maggio GP Aragon (Motorland) – 6/8 giugno GP Italia (Mugello) – 20/22 giugno GP Olanda (Assen) – 27/29 giugno GP Germania (Sachsenring) – 11/13 luglio GP Cechia (Brno) – 18/20 luglio GP Austria (Spielberg) – 15/17 agosto GP Ungheria (Balaton) – 22/24 agosto GP Catalunya (Barcellona) – 5/7 settembre GP San Marino (Misano) – 12/14 settembre GP Giappone (Motegi) – 26/28 settembre GP Indonesia (Mandalika) – 3/5 ottobre GP Australia (Phillip Island) – 17/19 ottobre GP Malesia (Sepang) – 24/26 ottobre GP Portogallo (Portimao) – 7/9 novembre GP Valencia (Valencia) – 14/16 novembre