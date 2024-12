video suggerito

La proposta fatta a De Bruyne fa sognare Palermo: può finire in un’altra squadra del City Group Il Manchester City avrebbe proposto a De Bruyne di restare in un’altra squadra del City Group alla scadenza del suo contratto con gli inglesi a giugno 2025. Tra le compagini che militano nella galassia City c’è anche il Palermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kevin De Bruyne il prossimo 28 giugno avrà 34 anni. Dopo una vita trascorsa al Manchester City, precisamente 10 anni dopo il suo acquisto nel 2015 dal Wolfsburg, potrebbe chiudere a fine stagione la sua avventura ai Citizens. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025 non è stato ancora rinnovato e quasi sicuramente il prolungamento non ci sarà. Il belga però potrebbe continuare a ruotare attorno alla galassia City per via di una proposta che gli sarebbe stata presentata dalla stessa società proprio in questi giorni.

Secondo quanto scrive il Telegraph, al fantasista belga sarebbe stato chiesto se fosse disponibile a restare all'interno del City Group continuando a giocare con una delle squadre facenti parte dello stesso gruppo. Tra queste c'è chiaramente il Palermo, tra le ultime ad essersi aggiunta nell'estate del 2022. Il sogno che De Bruyne possa scegliere e optare per il Palermo fa scatenare i tifosi rosanero. Ma chiaramente l'idea più probabile, nel caso in cui De Bruyne dovesse accettare, è vederlo giocare con il New York City per vivere l'esperienza della MLS.

De Bruyne con Guardiola.

La lista dei club che fanno parte del City Group è lunga. Oltre al Palermo e al New York City, c'è anche la compagine australiana del Melbourne City. In Giappone gli Yokohama Marinos e in Uruguay il Montevideo City Torque. Ma non è finita qui, c'è anche il Sichuan, squadra cinese, il Mumbai, in India e il Bahia, compagine brasiliana ultima ad essere entrata nell'ordine all'interno del City Group. Da capire se dunque De Bruyne, qualora accettasse la proposta da Manchester, sceglierà di restare in Europa o vivere un'esperienza fuori dal continente.

Le ipotesi sul futuro di De Bruyne tra i diversi club del City Group

In Europa, oltre al Palermo, infatti ci sono anche i francesi del Troyes ma anche il Lommel, che milita in seconda divisione belga, e che potrebbe rappresentare per De Bruyne una sorta di ritorno a casa. Al momento però sembra molto difficile che De Bruyne possa pensare di approdare a Palermo, ma mai dire mai. E così mentre il belga è libero di parlare con altri club per un pre-contratto il mese prossimo, potrebbe anche pensare di rinnovare col City per un'undicesima stagione. Sta di fatto che il gruppo accoglierebbe con favore il fatto di tenerlo all'interno del City Football Group (CFG).