La proposta di matrimonio va sul maxi-schermo dello stadio: mani nei capelli, poi la risposta La kiss cam inquadra la coppia: lui sorride, prende l'astuccio con l'anello dalla tasca e chiede la fidanzata in sposa. La reazione della donna crea qualche attimo di suspense.

Tifoso del Levante fa la proposta di matrimonio alla fidanzata allo stadio. Lei gli dice sì ma non sembra molto convinta. Galeotta fu la kiss cam che, all'improvviso, inquadra la porzione di spalti dove si trova la coppia. Lui se ne accorge subito, aspettava quel momento e magari era anche d'accordo con l regia che è diventata complice di quel momento di "real life", vita reale, che non è scandito dal semplice bacetto. Uno schiocco di labbra che diventa obbligatorio se sei abbastanza "infortunato" da finire nel mirino dell'obiettivo.

Non si può spiegare qual è l'imbarazzo che travolge i protagonisti che, di colpo, si ritrovano gli occhi addosso di migliaia di persone. Nel caso specifico, invece, (non) stupisce che l'uomo appaia molto rilassato e a suo agio. Deve aver mandato a memoria ogni momento, ogni gesto, ogni parola da dire in quel frangente in cui è il cuore a parlare, a dare coraggio alla lingua per pronunciare la fatidica frase, nell'attesa che arrivi anche un altro sì in seguito, durante la cerimonia nuziale.

La scena è tutta da gustare alla luce delle differenti reazioni del giovane che non sta nella pelle e della compagna che, invece, sembra un po' infastidita da tutto quel clamore. Avesse potuto, si sarebbe nascosta chissà dove. E non le bastano le mani per trincerare il viso, l'espressione che ha stampata negli occhi. Viene letteralmente trovata da un'ondata di emozioni, curiosità: sa che c'è tanta gente che sta lì a guardarla e aspetta che dica qualcosa. Un sì o un no. Davanti a lei c'è il fidanzato che, nel più classico dei modi, è già in ginocchio e ha aperto l'astuccio con l'anello. Lo guarda con gli occhi sgranata e rossa in volta per l'impaccio provato. Da quella situazione sa che ne può uscire in un modo o nell'altro, ora e subito.

La donna mette le mani nei capelli, ancora non si capacita di quel che sta accadendo. Intorno ci sono gli altri spettatori che assistono divertiti e, col cellulare in pugno, registrano quell'episodio. Pendono tutti dalle sue labbra, fa fatica a dire qualcosa. Tiene il capo chino per cercare di difendersi dall'occhio delle telecamere. Mormora una frase al compagno: è quella giusta, lui si tranquillizza. Poi prende anche lei il coraggio a due mani e si fa forza: allarga le braccia, sfodera un sorriso e gli dice "sì". La risposta è arrivata dopo attimi di suspense per il grande imbarazzo provato dalla ragazza, fino a sciogliersi in un bacio e in un tenero abbraccio.