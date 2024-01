La Procura FIGC apre un fascicolo sul presidente Iervolino: sotto accusa le parole su Rocchi La FIGC ha aperto un fascicolo sulle parole del presidente della Salernitana Iervolino: dopo la sconfitta contro il Napoli ha attaccato l’arbitro Marinelli e il designatore Rocchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le parole di Danilo Iervolino hanno fatto scattare una reazione immediata all'interno della FIGC: la Procura ha aperto un fascicolo contro il presidente della Salernitana che, subito dopo la partita persa contro il Napoli, si era scagliato contro la classe arbitrale italiana e il designatore Gianluca Rocchi, invocandone le dimissioni.

I duri attacchi ai direttori di gara non sono piaciuti all'ufficio del procuratore federale della FIGC Giuseppe Chiné che ha deciso di intervenire aprendo un'inchiesta contro il numero uno della squadra campana. Alla fine del derby giocato allo Stadio Maradona e perso con un gol di Rrahmani al 90′ Iervolino aveva espresso con molta foga il suo disappunto per le decisioni di Marinelli, fischietto della sezione di Tivoli: "La direzione arbitrale è stata scandalosa, ci ha penalizzati moltissimo e compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva".

Il presidente non aveva risparmiato neanche il designatore Rocchi: "È necessario iniziare dalla testa, chiediamo a gran voce le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi. In Federcalcio dobbiamo, come Leghe, far sentire la nostra voce, tutti sono responsabili e complici di questa situazione. Il calcio sta sprofondando perché gestito in modo maldestro e superficiale. Contano le carriere degli arbitri più di quelle delle società che fanno grande questo sport".

La presa di posizione di Iervolino ha portato all'apertura del fascicolo da parte della Procura FIGC. Il procuratore sta raccogliendo tutto il materiale per valutare le sue parole e prendere una decisione sull'eventuale sanzione. I provvedimenti potrebbero variare in base ai risultati dell'indagine: il presidente della Salernitana rischierebbe un'inibizione della durata di diverse settimane più una multa pecuniaria.