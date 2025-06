video suggerito

La prime mosse della Juve sul mercato dopo l'addio a Giuntoli: Renato Veiga rispedito al Chelsea La Juventus salva solo in parte il mercato di Giuntoli fatto tra gennaio e l'estate. Dei diversi giocatori in prestito oneroso solo Renato Veiga non resterà saltando anche il Mondiale per Club.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova Juventus targata Comolli è pronto a iniziare il suo percorso al Mondiale per Club. I bianconeri sfideranno Al-Ain nella prima uscita il prossimo 19 giugno fino ad arrivare al big match col Manchester City. Nel frattempo però dal punto di vista societario i bianconeri hanno dato il via a un'autentica rivoluzione nel quadro dirigenziale voluta fortemente da Elkann il quale ha dato il benservito a Cristiano Giuntoli e ai suoi stretti collaboratori dopo gli scarsi risultati ottenuti in stagione nonostante la faraonica campagna acquisti fatta in estate.

Juve fuori dalla lotta Scudetto e dalla Champions nonché eliminata da Supercoppa Italiana e incredibilmente anche dalla Coppa Italia in casa ai rigori contro un Empoli che poi retrocederà in Serie B. Motivo che ha spinto lo stesso Giuntoli a gennaio ad intervenire sul mercato – pure a fronte di diversi infortuni – portando alla corte di Thiago Motta giocatori come Alberto Costa e Kelly più i prestiti onerosi di Kolo Muani e Renato Veiga. In prestito oneroso anche Francisco Conceicao e Kalulu ma da inizio stagione. Ebbene la nuova Juve lascerà andar via solo uno di questi giocatori: il difensore portoghese.

Kolo Muani esulta dopo uno dei suoi gol con la Juventus.

Detto di Alberto Costa arrivato a titolo definitivo e di Kelly riscattato con l'obbligo per via del numero minimo di presenze, coloro i quali invece erano in prestito oneroso insieme a Conceicao e Kalulu sono proprio l'attaccante francese e il difensore portoghese. Ebbene secondo Sky Sport, Conceicao è uno di quei giocatori per i quali la Juve ha ottenuto il prestito momentaneo in vista del Mondiale per Club anche se poi ci sarà da trattare poiché i 30 milioni richiesti dal Porto per il cartellino del giocatore in ottica riscatto definitivo sono considerati eccessivi.

Tudor con Renato Veiga.

Renato Veiga farà ritorno al Chelsea

Nel frattempo però è arrivato il riscatto a 14,3 milioni di Pierre Kalulu dal Milan e si lavora sul prestito prolungato in vista del Mondiale per Kolo Muani. Unico rimasto fuori dalla lista è Renato Veiga. Il Chelsea ha detto no al prolungamento momentaneo del prestito poiché i Blues vogliano che il difensore giochi con loro al Mondiale per Club. Una perdita sicuramente importante per la Juventus che però intanto può sostituirlo almeno numericamente dopo il rientro in rosa di Rugani: in attesa di nuove valutazioni sul calciomercato. Non si esclude un forcing su Mateo Retegui in attacco in attesa di capire il futuro di Vlahovic.