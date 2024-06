La Premier League vota per mantenere il VAR: soltanto una squadra su venti si è opposta

video suggerito

La Premier League continuerà a utilizzare il VAR anche nella prossima stagione. È la decisione che emerge dall'incontro delle venti squadre che formano il massimo campionato inglese, riunite per decidere se continuare a fare affidamento sulla tecnologia anche in futuro: è stato il tema più controverso dell'ultimo anno, quello che ha generato più discussioni e che ha portato il Wolverhampton a portare avanti una petizione per abolirlo.

La mozione è stata messa ai voti e sorprendentemente la maggioranza delle squadre inglesi ha deciso di bocciarla. Diciannove squadre su venti hanno decretato la volontà di continuare a usufruire del VAR anche nella stagione 2024-2025, con l'unica eccezione rappresentata proprio dai Wolves che restano fermi sulle proprie posizioni. Non sono bastate le polemiche e le prese di posizione da parte di giocatori e allenatori per portare i club ad abolire la nuova tecnologia.

La Premier continuerà con il VAR

In questa stagione l'utilizzo del Video Assistant Referee in Inghilterra ha scatenato numerose polemiche fra tifosi, addetti ai lavori e gli stessi giocatori che ogni settimana si trovavano invischiati in nuovi casi con errori clamorosi e sviste che hanno modificato la classifica. Oggi le squadre si sono riunite per discutere seriamente del tema e per votare la mozione proposta dal Wolverhampton, l'unica squadra della Premier League fermamente convinta di dover abbandonare questo tipo di tecnologia.

La sconfitta è stata schiacciante: sono stati loro l'unico club a favore della mozione, mentre le altre diciannove squadre del massimo campionato inglese hanno votato per mantenere il VAR anche nella prossima stagione, dicendosi fiduciose sul futuro di questa tecnologia e confidando nei miglioramenti che la FA intende apportare.

Il nuovo VAR in sei punti

A tal proposito la Premier League ha rilasciato un comunicato ufficiale sulla votazione, in cui presenta i risultati ottenuti e i miglioramenti che ha promesso di apportare, convincendo così le squadre titubanti a votare in favore del VAR. Il piano del massimo campionato inglese si snoda in sei punti cardine che sono stati il punto focale di tutte le discussioni.

Mantenere una soglia alta per l'intervento del VAR per offrire maggiore coerenza e meno interruzioni al flusso del gioco.

Riduzione dei ritardi nel gioco, principalmente attraverso l’introduzione della tecnologia semi-automatizzata del fuorigioco (SAOT) e il mantenimento di una soglia elevata per l’intervento del VAR.

Migliorare l'esperienza dei tifosi attraverso la riduzione dei ritardi, gli annunci nello stadio da parte degli arbitri dopo un cambio di decisione post-VAR e, ove possibile, un'offerta migliorata di replay sul grande schermo per includere tutti gli interventi del VAR.

Collaborare con PGMOL sull'implementazione di una formazione VAR più solida per migliorare la coerenza, inclusa l'enfasi sulla velocità del processo preservando l'accuratezza.

Aumentare la trasparenza e la comunicazione sul VAR, comprese le comunicazioni estese dal Premier League Match Center e attraverso programmi trasmessi come Match Officials Mic'd Up.

La realizzazione di una campagna di comunicazione VAR per tifosi e stakeholder, che cercherà di chiarire ulteriormente il ruolo del VAR nel gioco ai partecipanti e ai tifosi.