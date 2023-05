La premiazione della Fiorentina dopo la Coppa Italia è surreale: non ci sono medaglie per tutti Per la Fiorentina una serata iniziata alla grande con il gol di Gonzalez e finita malissimo con la sconfitta in finale di Coppa Italia. E l’imbarazzante premiazione post gara, tra medaglie rotte e in un numero inferiore del previsto.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter si è laureata per il secondo anno consecutivo vincitrice della Coppa Italia. Un ulteriore capolavoro del "re di Coppe", Filippo Inzaghi che ha infilato 4 vittorie nelle ultime 4 finali da quando allena i nerazzurri. Una partita nata male ma finita benissimo, con la rimonta firmata da Lautaro. Per la Fiorentina solo la consolazione di averci provato e l'amarezza di un secondo posto che brucia. E per il quale ci sono stati alcuni problemi anche al momento della premiazione.

Come vuole la procedura di premiazione, prima dei vincitori sfilano i vinti e così sul palco d'onore subito dopo il 90′ sono saliti tutti i giocatori ad uno ad uno insieme allo staff tecnico della Viola, poi seguito a stretto giro di posta dai nerazzurri, per la consegna della medaglia di rito che spetta ai finalisti. Purtroppo però, oltre all'amarezza di aver perso sul campo, per la Fiorentina è arrivata anche una piccola beffa: non c'erano abbastanza medaglie per premiare tutti.

Una scena quasi surreale, di certo non una bella figura da parte dell'organizzazione che si è trovata spiazzata dal numero dei tesserati viola che si sono presentati per ritirare il premio del 2° posto. Prima sono sfilati i giocatori della rosa gigliata, poi si è presentato lo staff che però ha ricevuto una sorprendente quanto assurda sorpresa: le medaglie a disposizione erano terminate e così nessuno ha potuto indossare il ricordo di essere arrivati fino alla finale di Roma.

Oltretutto sempre durante la premiazione viola ci sono stati alcuni contrattempi curiosi e ai limiti dell'imbarazzo come quando è stato il momento della premiazione di Martinez Quarta che si è visto recapitare una medaglia che si è ingarbugliata in altre. Un "incidente" che è andato avanti per qualche secondo senza soluzione se non slegare il nodo nel modo peggiore: spaccando proprio la medaglia del difensore viola che, giustamente non c'è stato. Ridando il nastro con il medaglione staccato e pretendendone una nuova. Almeno per lui ce ne erano ancora a disposizione.