in foto: Con la nuova regola del fuorigioco la posizione di Sterling sarebbe comunque regolare (foto ESPN)

Arsene Wenger, ex manager storico dell'Arsenal e attuale responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA, ha pensato ad una serie di novità da introdurre per rendere più divertente lo sport più bello del mondo. Oltre alla possibilità di battere le rimesse laterali con i piedi, il transalpino vorrebbe introdurre una modifica alla regola del fuorigioco che rivoluzionerebbe il mondo del calcio. Il massimo organo calcistico continentale, sta valutando il tutto.

Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche in Premier per una serie di gol annullati dal Var per fuorigioco millimetrici, in primis quello di Werner nella sfida tra il suo Chelsea e il Liverpool. Arsene Wenger, responsabile dello sviluppo del calcio, anche per questo sta spingendo per una modifica alla regola del fuorigioco. Il motivo? Favorire lo spettacolo, e soprattutto il gioco offensivo e gli attaccanti.

Qual è la regola attuale del fuorigioco

La regola attuale del fuorigioco quella vigente, dice che un calciatore è considerato in posizione irregolare se qualsiasi parte del suo corpo con cui potrebbe giocare il pallone (ovvero testa, corpo, gambe e piedi) è nella metà avversaria del terreno di gioco (escludendo la linea mediana) ed è più vicina rispetto alla porta avversaria sia rispetto al pallone che al penultimo avversario. Ovviamente non valgono braccia e mani, e la posizione dei portieri.

Il nuovo fuorigioco proposto da Wenger, come funziona

Come vorrebbe invece cambiare la regola del fuorigioco Arsene Wenger? Per il manager francese un giocatore dovrebbe essere considerato in posizione regolare, e non dunque di offside, se qualsiasi parte del suo corpo con cui può giocare la palla (quindi escludendo braccia e mani), fosse in linea con il penultimo avversario. In questo modo se un attaccante fosse con tutto il corpo davanti all'ultimo difensore avversario, al momento di un passaggio di un compagno, ma con il tallone in linea, sarebbe da considerare regolare. Inutile sottolineare che questa proposta, se approvata dall'International Football Association Board (Ifab), stravolgerebbe letteralmente la regola.

In attesa delle decisioni dell'Ifab, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha commentato così la proposta di Wenger: "Il nostro obiettivo è quello di vedere se possiamo rendere il calcio più attraente senza snaturare il calcio. Abbiamo visto che forse possiamo pensare a una nuova legge che consenta un po' più di attacco nel calcio. Arsene Wenger ci ha presentato oggi come potrebbe essere il nuovo fuorigioco, dando più spazio all'attaccante e favorendo il calcio offensivo. Il tutto dovrebbe essere testato, dobbiamo capire che tipo di impatto avrà sul gioco. Ma siamo sempre qui, come abbiamo fatto per la VAR, per essere aperti a nuove idee e se riusciamo a rendere il calcio ancora più offensivo, ancora più appassionato, allora sicuramente lo esamineremo".