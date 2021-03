Come sarà il calcio del futuro? Quali saranno le novità che saranno introdotte nei prossimi anni nello sport più bello del mondo? Dopo la svolta epocale legata all'utilizzo massiccio della tecnologia in campo, ci si interroga sul come aumentare la spettacolarità. A tal proposito fa discutere, l'idea dell'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger che riguarda le modalità di rimettere in campo il pallone.

Ormai da diverse stagioni ci siamo abituati a vedere i portieri impossibilitati a prendere con le mani un retropassaggio da parte di un loro compagno. Una rivoluzione regolamentare che ha influito anche sull'interpretazione delle partite, più incisiva di quanto si possa pensare. E chissà che in futuro non potrebbe diventare realtà anche l'idea promossa dall'ex manager dei Gunners Arsene Wenger. L'esperto allenatore transalpino, vorrebbe infatti che anche le rimesse laterali fossero effettuate con i piedi: "Nella tua metà campo dovresti avere la possibilità di battere la rimessa con i piedi. Sarebbe anche un modo per rendere il gioco più veloce e spettacolare, offrendo la possibilità di creare un ribaltamento di fronte in pochi istanti".

In questo modo una squadra che si ritrova alle prese con un fallo laterale, potrebbe optare per un lancio lungo e non per un passaggio ravvicinato come la rimessa attuale con le mani impone. Per giustificare la sua proposta, Wenger si è rifatto anche ad un dato statistico: "A cinque minuti dalla fine, una rimessa in tuo favore dovrebbe essere un vantaggio, mentre in una situazione simile ti ritrovi ad avere solo nove giocatori di movimento contro dieci della squadra avversaria. E le statistiche dicono che su dieci rimesse laterali, in otto casi perdi il pallone. Anche perché sei costretto ad usare le mani, e chi si trova a ricevere la palla è sempre sotto la marcatura della squadra che si difende".