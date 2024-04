Non è un fallo, è un tentativo di rompere una gamba a tradimento: interviene la polizia

video suggerito

Un fallo orribile, anzi più di un fallo: un tentativo di spezzare la gamba a tradimento a un avversario durante una partita di calcio a cinque o futsal come viene chiamato all'estero. L'episodio è stato così violento e in malafede, che si è reso necessario l'intervento della polizia. L'incidente è accaduto durante una partita del campionato municipale di calcio a cinque ad Albacete, in Spagna, quando peraltro il match era quasi concluso.

"Nell'ultima azione della partita, uno dei giocatori della squadra rivale ha attaccato vigliaccamente, da dietro, con premeditazione e con l'intenzione di fare quanto più danno possibile, uno dei nostri giocatori, all'altezza delle ginocchia. Questa azione è stata registrata nelle immagini", ha dichiarato in un comunicato il Percal FS, la squadra del calciatore gravemente infortunato dal calcione sferrato proditoriamente alle sue spalle quando non poteva aspettarselo ed era assolutamente rilassato in attesa della fine della partita.

Le immagini sono davvero crude e mostrano come – senza alcun preavviso e in un'atmosfera che sembrava assolutamente tranquilla – il numero 10 in maglia blu, cui poco prima era stato tolto il pallone, vada dietro l'avversario che glielo aveva preso e gli dia un calcio a martello violentissimo nella zona posteriore del ginocchio, causandogli – come da referto – "un'artrite post-traumatica e una significativa lacerazione lunga 7 centimetri".

Dopo l'aggressione è stata chiamata la polizia nazionale che immediatamente è arrivata nel palazzetto, mentre il calciatore infortunato ha denunciato l'accaduto dopo essersi recato in ospedale e aver ottenuto il referto delle ferite riportate. Nel frattempo, mentre arrivava la polizia, secondo il Percal FS, "l'aggressore stava abbandonando il palazzetto per non essere identificato".