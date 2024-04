video suggerito

Shevchenko farà sottoporre gli arbitri alla macchina della verità: rivoluzione nel calcio ucraino C’è aria di rivoluzione all’interno della Federcalcio ucraina guidata da Shevchenko: prima di dirigere le partite tutti gli arbitri dovranno affrontare la macchina della verità per evitare corruzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andriy Shevchenko si prepara a rivoluzionare il sistema arbitrale all'interno della Federcalcio ucraina e la prima novità sembra pura fantascienza: l'ex giocatore del Milan farà sottoporre tutti gli arbitri al test del poligrafo, meglio noto come macchina della verità. Sembra un'assurdità, ma è soltanto il primo passo di un cambiamento radicale per provare a combattere la corruzione e il rischio di influire negativamente sulle partite.

I poligrafi sono strumenti che misurano cambiamenti nei parametri vitali di una persona chiamata a rispondere a determinate domande: pressione e flusso sanguigni, frequenza respiratoria r sudorazione cambiano i loro valori in base alle frasi pronunciate e da quei numeri è possibile determinare se si sta dicendo la verità o meno. Può sembrare eccessivo, ma è la strada scelta dal calcio ucraino per provare ad avere rassicurazioni sulla sua classe arbitrale.

Come riportato da The Athletic, l'obiettivo principale è quello di evitare le accuse di parzialità e di migliorare gli standard, ma anche quello di contribuire a sradicare la corruzioni, le concussioni e anche il rischio di partite truccate, così da evitare di ricadere in un nuovo periodo buio. Ma l'utilizzo della macchina delle verità è soltanto l'ultima novità apportata dalla FA per monitorare i suoi arbitri.

I direttori di gara verranno assegnati alle partite con un sistema innovativo, del tutto causale. In pratica i nomi verranno estratti giornata dopo giornata come se fosse una sorta di lotteria. Non ci saranno valutazioni di nessun tipo per assegnare gli arbitri migliori alle partite più importanti ma sarà tutto completamente random. "Stiamo iniziando da zero", ha commentato Shevchenko, "Consideriamo il poligrafo come un'opportunità per ottenere maggiori informazioni per capire con quali arbitri possiamo lavorare e con quali no".