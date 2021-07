La polizia chiede aiuto per trovare i tifosi coinvolti negli incidenti della finale degli Europei La polizia di Londra ha pubblicato online i volti di 10 uomini che non riesce a scovare. Le autorità inglesi chiedono l’aiuto dei cittadini per scoprire nomi e cognomi di questi tifosi che sono stati purtroppo grandi protagonisti negli incidenti che hanno preceduto la finale degli Europei Italia-Inghilterra.

A cura di Alessio Morra

La polizia londinese ha diffuso le foto di dieci uomini che sono stati protagonisti purtroppo durante i disordini che hanno preceduto la finale degli Europei disputata una settimana fa dall'Italia e dall'Inghilterra allo Stadio Wembley di Londra. E quelle foto sono state diffuse affinché qualcuno possa aiutare gli investigatori a identificarli: "Sono persone che riteniamo debbano rispondere a una serie di domande. Se le conoscete contattateci".

Matt Simpson, dirigente dell'unità che si occupa di pubblica sicurezza, capo del Public Order Crime Team del Met, dopo aver guardato ore e ore di filmati con tanti suoi collaboratori ha proseguito un'indagine meticolosa e ora dopo aver individuato i volti di dieci persone vuole scoprire i nomi di questi dieci tifosi:

Dopo le scene di disordini sia allo stadio di Wembley che nel centro di Londra, abbiamo preso l'impegno che i responsabili avrebbero affrontato le conseguenze. L'azione di oggi è stata intrapresa per aiutare a identificare coloro a cui pensiamo abbiano domande a cui rispondere. Se sai chi sono, ti invitiamo a contattarci il prima possibile. Questa indagine è nelle sue primissime fasi e non ho dubbi che seguiranno ulteriori appelli e arresti. Continuiamo inoltre a sostenere l'azione della polizia in tutto il Regno Unito per identificare i responsabili dei commenti razzisti e offensivi pubblicati sui social media.

I disordini di Inghilterra-Italia

Soprattutto prima della finale, ma anche dopo la finale, ci sono stati dei disordini importanti a Londra e nell'ambito di una serie di operazione condotte dalle forze dell'ordine sono stati arrestati, già nella giornata di lunedì, 49 persone. La polizia metropolitana della capitale londinese aveva rimarcato che migliaia di fan si erano comportanti molto bene, ma anche che 19 poliziotti erano rimasti feriti.