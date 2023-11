La peggiore simulazione dell’anno in Champions League: difensore lontanissimo, il tuffo è spudorato La simulazione di Tousart nella partita tra Braga e Union Berlino è talmente spudorata da non sembrare vera: il difensore è lontano un metro e non lo tocca mai.

A cura di Vito Lamorte

In campo furbata, si sa, è sempre dietro l'angolo. Però, bisogna saperla anche fare. Lucas Tousart ha dimostrato di non avere tra le sue corde quella di simulare un contatto con avversario e contro il Braga, nel quinto turno di Champions League, si è reso protagonista di un tuffo talmente spudorato che in pochi minuti è diventato virale.

Il 31enne dell'Union Berlino sul risultato di 0-0 si è ritrovato nell'area dei portoghesi ma dopo aver sbagliato il controllo pensava di avere Jose Fonte più vicino e si è lasciato andare in una simulazione a dir poco sfrontata: il calciatore francese si è accorto di aver sbagliato il primo tocco e si è lanciato in aria, sperando di poter ottenere un rigore. Tutto abbastanza inutile e fin troppo evidente anche la dinamica.

Sfortunatamente per lui, Fonte era ad un metro da lui e così il contatto non c'è mai stato. L'arbitro Clement Turpin non ha potuto fare altro che ammonirlo per simulazione.

La gara tra i tedeschi e i portoghesi si è conclusa con il risultato di 1-1, che non ha aiutato nessuna delle due squadre ai fini della classifica e proveranno a raggiungere i loro obiettivi solo nell'ultimo turno. Alla rete dell'ex Atalanta e Inter Gosens per l'Union ha risposto Alvaro Djalo per il Braga.

L'Union Berlino sta disputando una stagione al di sotto delle attese e in Champions non ha mai vinto, conquistando i due punti che ha dopo cinque giornate pareggiando con Napoli e Braga. Dopo aver perso le prime tre partite, che aveva fatto perdere quasi tutte le speranze di restare nelle competizioni europee, ecco che si è accesa una nuova fiammella.

Nell'ultima giornata la squadra di Leonardo Bonucci ospiterà il Real Madrid e si giocherà le sue ultime chance per accedere ai sedicesimi di Europa League ma molto dipenderà anche dal risultato del Braga in casa dei campioni d'Italia.