La nuova vita di Giovani dos Santos, ha lasciato il calcio per gli affari: è diventato milionario Giovani dos Santos ex attaccante messicano di Barcellona e Tottenham dopo il ritiro, non ufficializzato, dal calcio si è reinventato imprenditore.

A cura di Marco Beltrami

Giovani dos Santos è stato l'ennesimo prodotto fortunato delle Giovanili del Barcellona. Il duttile attaccante classe 1989 nonostante le premesse nelle squadre di club non è riuscito ad esprimere al massimo il suo potenziale, togliendosi soddisfazioni soprattutto con la nazionale del Messico. Dopo aver lasciato il pallone, senza mai ufficializzare il ritiro, dos Santos si è reinventato imprenditore diventando letteralmente milionario con la sua nuova attività professionale.

Come ha fatto Giovani dos Santos a diventare milionario

L'ormai ex calciatore che ha smesso di calcare i campi di calcio nel 2021, ha visto crescere in maniera impressionante il suo patrimonio. Infatti Giovani dos Santos dopo l'allontanamento dallo sport giocato si è dedicato ad attività nel settore petrolchimico. E infatti diventato socio di un'azione che fornisce prodotti chimici per l'azienda statale Petróleos Mexicanos. Questo gli permette di giovare dei proventi di contratti faraonici tali da generare, secondo la stampa messicana, un reddito annuale compreso tra i 300mila e i 500mila dollari, ovvero fino a quasi mezzo milione di euro e circa 10 milioni di pesos messicani. A questo poi bisogna aggiungere anche gli introiti relativi ad altri investimenti, diversificati.

Insomma dos Santos che è diventato un vero e proprio manager, e spesso visita gli stabilimenti petroliferi, guadagna molto di più di quando giocava a pallone. I soldi messi in cascina durante la sua avventura con le scarpe con i tacchetti gli ha permesso però di mettere le basi per il suo tesoretto che continua a lievitare.

La carriera di Giovani dos Santos

Insomma la carriera da calciatore sembra essere ormai un ricordo per l'ex talento del Barcellona, che nonostante le premesse e il debutto nel 2007 non è riuscito poi a confermare le aspettative. Alti e bassi per il messicano, che dopo una sola stagione in Catalogna, si è trasferito al Tottenham, e poi ha continuato a girare tra Ipsich, Galatasaray, Racing, Maiorca, Villarreal, e Los Angeles Galaxy. Sempre alti e bassi per l'attaccante che è stato accostato anche ad alcune squadre italiane. La sua ultima avventura in patria con il Club América fino al 2021. Le sue gioie principali sono state quelle con la nazionale dove ha vinto tre Gold Cup (nell'edizione 2009 ha ricevuto il Pallone d'Oro come miglior giocatore del torneo) un oro olimpico e un Mondiale under 17.