Jakson Follmann ha una storia incredibile, ed è giusto utilizzare questo aggettivo che spesso viene usato a sproposito. Questo ragazzo ha 28 anni, si salvò dall'incidente che costò la vita a 71 persone il 28 novembre del 2016. Lui all'epoca era uno dei portieri della Chapecoense. Il calcio lo ha lasciato, ora fa il cantante e sogna di prendere parte alle Paralimpiadi la prossima estate nel nuoto.

L'incidente con la Chapecoense e la fine della carriera calcistica

Era anche lui sull'aereo che si schiantò a due passi dall'aeroporto José Maria Cordoba in Colombia. A bordo c'erano 77 persone, 71 di questi morirono. Solo in sei riuscirono a salvare la pelle. C'era tutta la squadra della Chapecoense su quel volo, si salvarono solo tre giocatori, uno di questi era Jakson Follmann, che salvò la vita al capitano Ruschel, gli chiese di cambiare posto. Quando arrivò in ospedale era in condizioni gravi, i medici gli amputarono una gamba. La sua carriera calcistica finì in quel momento. In ospedale ci restò quasi due mesi con tredici fratture, recupero lento, lui ha una grande forza d'animo e capisce che la vita gli ha dato una seconda opportunità.

Jakson Follmann da calciatore a cantante

Nel 2017 cambia vita, è costretto a farlo, lasciati i guantoni e la porta si reinventa cantante, dedicandosi al genere del ‘sertanejo', una sorta di musica country diffuse nelle aree rurali del Brasile un centinaio d'anni fa. La musica la ama, già nei lunghi ritiri si dilettava con la chitarra. Poi lo scorso anno ha partecipato al programma tv ‘Popstar' dove trionfa. L'imbarazzo, quel minimo di vergogna che si può avere se non si è abituati al palcoscenico, lo vince e trionfa. Da calciatore diventa cantante, una seconda vita vera con il lancio del primo singolo ‘Dois passarinhos' con annesso videoclip, a cui hanno preso parte anche moglie e figlio. E non è finita perché nel 2021 Follmann ha in programma il suo primo tour, che terrà nei teatri come fanno solo i cantanti d'autori.

E Follmann vuole partecipare alle Paralimpiadi

Lo sport però non rappresenta totalmente il passato nella vita di Follmann. Perché sin dal 2017 questo ex portiere brasiliano ha iniziato a praticare il nuoto, lo ha fatto inizialmente perché gli serviva come terapia riabilitativa, poi ci ha preso gusto ed ha pensato di poter diventare un atleta paralimpico e ha messo nel mirino i Giochi del 2020, che sono stati rimandati di un anno. E c'è da scommettere che Jakson Follmann proverà a conquistare anche una medaglia, così si potrà dire che Follmann ha avuto tre vite: una da calciatore, una da cantante e una da nuotatore.